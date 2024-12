“Ritornerà per Natale”: grande gioia nella Royal Family, l’annuncio inaspettato commuove tutti

La Royal Family è pronta ad accogliere un importante membro della famiglia a Natale, dopo anni di lontananza.

Di certo si è trattato di un anno molto difficile per la Royal Family britannica. I reali hanno dovuto far fronte a numerosi problemi di salute che li hanno messi tutti a dura prova. Da Kate Middleton, che lo scorso marzo ha annunciato di soffrire di una forma di cancro, fino a Re Carlo, colpito dallo stesso male. Come se non bastasse, anche la Regina Camilla è stata colpita da una forma abbastanza aggressiva di polmonite, dalla quale si sta ancora rimettendo, dopo un mese di dolori.

Nonostante gli acciacchi e le sfide di grande portata che hanno dovuto affrontare, la Famiglia è rimasta unitissima e ha combattuto tutte le battaglie con grande compostezza e compattezza. E, dopo tanti mesi, finalmente è arrivata una buonissima notizia. Infatti è stato da poco diramato l’annuncio che uno dei membri più importanti della Royal Family farà a sorpresa la sua comparsa a Palazzo a Natale. Una gioia immensa per tutti i fan che mai l’avrebbero creduto possibile.

Royal Family, grande ritorno per Natale di un membro importantissimo

A fare ritorno a Palazzo Reale per le feste di Natale dopo anni di assenza sarà nientemeno che il figlio di Camilla, Tom Parker Bowles, che ha deciso di trascorrere con la mamma questo Natale anche per via delle precarie condizioni di salute in cui versa.

“Mia madre mi ha detto: ‘Mi piacerebbe tanto che venissi, non trascorrevo il Natale con te da molto tempo’”, ha raccontato Parker Bowles al The Telegraph. Il figlio di Camilla prenderà quindi parte ai festeggiamenti natalizi a Sandringham insieme alla moglie Sara, ex fashion editor, e ai figli Frederick e Lola.

Una scelta davvero insolita per la famiglia Bowles, dato che Tom è solito festeggiare con i suoi familiari lontano dalla Royal Family. “Negli ultimi 15 anni è stato così: torno a casa della mia ex moglie, mi siedo con i pantaloni della tuta, vado al pub mentre la carne è in cottura, poi cerco di convincere i miei figli a guardare The Wild Geese . Classico”, ha detto. E ha aggiunto: “Quindi questa sarebbe un po’ diversa”.

L’uomo ha rivelato che per sua madre e Re Carlo sono stati “due anni infernali” e che proprio per questo forse Camilla ha voluto il figlio accanto a sé quest’anno per Natale. “Più si invecchia, più si diventa consapevoli della mortalità, soprattutto per quanto riguarda le malattie e tutto il resto”, ha concluso.