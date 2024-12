Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, io grande annuncio da Londra sorprende: la foto che tutti stavano aspettando

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno mandato in delirio i fan pubblicando una foto da Londra molto chiaro, l’annuncio è arrivato.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza stanno vivendo un momento davvero magico, la coppia nata a Uomini e Donne è più affiatata che mai e le immagini da Londra hanno riempito di gioia i fan. L’ex cavaliere e l’ex dama sono stati nella città inglese per il weekend dell’Immacolata e con loro c’era anche il figlio di lei.

Ormai sono sempre di più una famiglia e la foto che hanno condiviso ha riempito di gioia tutti, l’immagine è chiara e l’annuncio che tutti stavano aspettando potrebbe essere arrivato. Dopo che a Uomini e Donne avevano detto di voler allargare la famiglia, è arrivato lo scatto che tutti aspettavano.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sorprendono i fan da Londra

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sembra che siano sempre più intenzionati ad allargare la famiglia, lo avevano annunciato a Uomini e Donne, quando sono stati ospiti di Maria De Filippi per raccontare come procedeva la loro relazione. Avevano spiazzato tutti dicendo che stavano provando ad avere un bambino e adesso questo scatto che arriva da Londra, potrebbe essere un indizio che dimostra le loro intenzioni.

Come si vede dalle immagini si tratta di un bambolotto vestito da Harry Potter, la Di Padua non ha resistito e si è fatta una dolcissima foto con lui. Scatto condiviso anche nelle storie di Alessandro con tanto di cuoricino, sembra quasi che la coppia abbia voluto dire qualcosa riguardo alla cicogna che starebbero aspettando. Il desiderio di genitorialità sembra ormai evidente e a questo punto manca solo l’annuncio vero e proprio.

Intanto le prove di famiglia sono andate alla grande e lo dimostrano le tante foto di Alessandro in compagnia del figlio di Roberta, cui è davvero legatissimo. La coppia fa sul serio ed è molto innamorata, a dispetto di quanto in molti avevano affermato quando hanno lasciato assieme Uomini e Donne, sono molto uniti e si vogliono un grande bene. La relazione non solo è durata ma si è anche evoluta ed è già passata a uno step successivo.

Lo dimostra il fatto che Roberta mesi fa ha voluto presentare ad Alessandro il figlio, da quel momento l’ex cavaliere è spesso a casa loro e ha costruito un rapporto con il ragazzo. Se la coppia non fosse stata vera, come in tanti avevano affermato all’epoca, probabilmente non avremo visto tutto ciò.