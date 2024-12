La confessione della madre imbarazza Shaila in diretta, la dura scoperta su Lorenzo: disagio anche per Signorini

Nella diretta di lunedì sera del Grande Fratello c’è stato un momento di gelo, la confessione della madre di Shaila ha imbarazzato tutti.

La prima ad apparire evidentemente imbarazzata è stata proprio Shaila Gatta, dopo che la madre prima di lasciare la casa le ha sussurrato una cosa nell’orecchio, l’ex velina è sembrata molto interdetta. Quando Alfonso Signorini le ha chiesto cosa le avesse bisbigliato la madre, la ragazza sembrava quasi non sapesse cosa rispondere.

Del resto, adesso che sarebbe venuto fuori il contenuto di quella frase pronunciata dalla signora – che era convinta di non essere ascoltata – si comprenderebbe il perché di tanto imbarazzo per Shaila e lo stesso conduttore.

La madre di Shaila fa una confessione su Lorenzo, imbarazzo in diretta

Alfonso Signorini si è subito accorto che la madre di Shaila prima di uscire dalla casa le ha detto una cosa nell’orecchio, così ha domandato alla ragazza il contenuto della frase e la concorrente – in evidente imbarazzo – ha detto: “Mi ha detto che non è una brava persona“.

La ragazza è riuscita a mantenere il controllo, nonostante i suoi occhi fossero un po’ smarriti. Intanto la frase detta della madre sarebbe stata resa nota in rete attraverso diverse segnalazioni, in tanti avrebbero sentito che il contenuto delle parole della madre di Shaila fosse tutt’altro. Pare che la signora abbia detto alla figlia: “Non è una brava persona, è gay. Lo dicono tutti. Shaila, non ti ho detto niente“.

Parole che logicamente, se fossero veramente quelle dette dalla madre, è normale che abbiano imbarazzato Shaila. Signorini probabilmente le ha sentite e ha preferito soprassedere, dando per buona la spiegazione data dalla concorrente, per non cadere in una polemica antipatica.

Ad ogni modo Shaila è rimasta molto interdetta dalla visita della madre, la signora era entrata con l’intenzione di spingerla a tirarsi su di morale, le ha detto che non la riconosce più e che vorrebbe vederla di nuovo con la vitalità di un tempo. Secondo la signora Lorenzo sarebbe un giocatore e lei non si “deve perdere”.

L’ex velina al termine della puntata ha commentato l’accaduto con Lorenzo, spiegandogli che comunque il pensiero è della madre e non suo e lei non vuole lasciarsi trasportare dai commenti degli altri, ma viversi la sua storia con lui in serenità e senza freni o paure, poi se dovesse ricevere una delusione, sarà consapevole di averci provato.