Shaila Gatta, crollo nella notte dopo l’incontro con la madre: la terribile confessione e la reazione di Lorenzo

Dopo l’incontro con la madre che ha denigrato la sua storia con Lorenzo, Shaila Gatta crolla nella notte e fa una terribile confessione.

Serata difficile per Shaila Gatta che, dopo aver riabbracciato Lorenzo Spolverato, reduce da due giorni trascorsi in tugurio per scelta di Helena Prestes con cui ha avuto un durissimo confronto, ha ricevuto la visita della mamma che ha usato parole durissime nei suoi confronti e in quelli di Lorenzo Spolverato sussurrandole anche parole all’orecchio che hanno fatto infuriare Beatrice Luzzi che ha difeso Lorenzo.

Ferita dall’atteggiamento della madre che, non solo non ha voluto conoscerle Lorenzo ma l’ha anche definito “una cattiva persona” sussurrando all’orecchio della figlia le voci su una presunta omosessualità del modello, Shaila è crollata nella notte e sfogandosi tra le lacrime con Lorenzo, si è lasciata andare ad una confessione terrificante.

Shaila Gatta e la confessione sul passato a Lorenzo Spolverato

Soli in giardino, Shaila Gatta ha ammesso di sentirsi mortificata per le parole e l’atteggiamento della madre non tollerando i toni durissimi usati per esprimerle la propria opinione sul suo percorso e sulla storia con Lorenzo Spolverato. “Si deve fidare di me e voglio fare i cavoli miei! Se poi sbaglio mi prendo il palo, ma almeno saprò che avrò vissuto per quello che voglio. Ma poi è impossibile che tu finga! Se fingi ti devono dare il premio Oscar. Io sento il tuo amore, non devi confermare nulla perché ti sento vero“, le parole di Shaila.

“L’unica cosa che non sto facendo è giocare con i tuoi sentimenti e non è solo bene. Ti amo”, la risposta di Lorenzo che ha provato a rassicurare Shaila difendendo la madre e facendole notare che, forse, le sue parole, sono dovute ad alcuni atteggiamenti che lui stesso ha riconosciuto di avere.

Shaila, però, non riesce a giustificare la madre e sbotta: “Ed è come se si fosse intrufolata… questa è la mia esperienza ed è il mio lavoro! Non può venire qui davanti a tutta Italia, non può fare come quando siamo a casa. Lei non mi aiuta con questo atteggiamento. Questa è venuta e mi ha bastonata. E poi io non mi devo vergognare di nulla! Sono fiera di me e di noi. Invece di dirmi che mi devo vergognare dovrebbe vedere chi sono ora, dove sono arrivata”, racconta tra le lacrime.

Poi la confessione sul passato: “Sapesse quante cose mi sono vista da sola, cose di cui mi sarei dovuta veramente vergognare. Gli uomini di 60 anni che mi volevano portare a letto e mi obbligavano! Ma che ca**o ne sa lei?! Altro che vergognare, io sono fiera di me. Cosa ne sa di cosa ho passato, di cosa ho dovuto vivere?! Lei non c’era! Io l’ho sempre protetta da certe cose“.

“Shaila, io tua mamma la ricordo anche lì, sulla pedana (si riferisce alla prima sorpresa, ndr). Ecco, io penso che tua mamma sia fiera di te e di come sei diventata”, le ricorda Lorenzo. “Sì, ma non mi ha aiutata. Avrebbe potuto dire tutto quello che pensa in un modo diverso”, conclude Shaila che si rifugia, poi, tra le braccia di Lorenzo ribadendogli di voler stare con lui. Un duro colpo per Shaila e Lorenzo che, nella prossima puntata, potrebbero ricevere la visita della mamma di Spolverato che ha scritto al figlio una toccante lettera.