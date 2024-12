I problemi economici di Tina Cipollari, la confessione inaspettata dell’opinionista: “Ho fatto degli appelli in TV”

Tina Cipollari mostra sempre un carattere forte e difficilmente parla della sua vita e dei suoi problemi, ora ha fatto una confessione.

Tina Cipollari è un personaggio molto amato e seguito, volto storico di Uomini e Donne, siamo tutti abituati a vederla sempre forte e grintosa e non tutti conoscono molti aspetti della sua vita, problemi vissuti e crisi superate. Adesso ha voluto raccontare un retroscena che riguarda i problemi economici e l’appello in televisione che fa spessissimo.

Chi avrebbe mai creduto che proprio Tina si sarebbe aperta tanto, a quanto pare ha sentito che era il momento di raccontare questa cosa della sua vita e l’ha fatto come sempre, con la sincerità che la contraddistingue.

Tina Cipollari e gli appelli in tv che fa spessissimo

Tina Cipollari è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve, la sua intervista è andata in onda nella puntata di martedì 11 dicembre ed è stata molto seguita. E’ noto come l’opinionista di Uomini e Donne sia un personaggio davvero seguito e in tanti aspettavano il suo “faccia a faccia” con la giornalista.

L’opinionista ha ripercorso la sua lunga carriera in televisione, spiegando come non crede che il suo personaggio potrà mai avere un erede, perché di persone come lei non ne esistono. Ha poi raccontato che il mestiere dell’opinionista è stato inventato da lei, non è mancata una frecciatina a Gemma Galgani, che ha definito “donna inutile” e alla fine ha parlato dei problemi economici avuti.

Non tutti sanno che Tina ha vissuto una infanzia molto modesta, alla Fagnani ha raccontato che quando era piccola vedeva i suoi compagni che avevano molte più possibilità economiche di lei e lei avvertiva questa differenza. “A scuola sentivo che i miei compagni erano un gradino sopra di me. Avevo solo due paia di scarpe ma ero felice. Sognavo e sogno tutt’ora di sposare un uomo ricco (…)“.

La Cipollari, dunque, ha detto di essere single e di essere alla ricerca di un compagno, che però deve essere ricco: “(…) Ho lanciato più volte degli appelli in tv“. Poi ha delineato il profilo dell’uomo che vorrebbe al suo fianco: ” (…) Il mio range d’età è dai 65 agli 80. Lo cerco vedovo e senza figli“. A quanto pare l’opinionista di Uomini e Donne ha le idee ben chiare su come deve essere il suo prossimo compagno e non è detto che magari non arrivi qualche pretendente proprio nel daiting show, del resto per lei non sarebbe la prima volta.