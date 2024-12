Lorenzo Spolverato: la grande rinuncia per Shaila Gatta. L’indiscrezione bomba

Spunta un’indiscrezione bomba su Lorenzo Spolverato che, per amore di Shaila Gatta al Grande Fratello, avrebbe fatto una grande rinuncia.

La storia nata nella casa del Grande Fratello 2024 tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è sicuramente tra le più chiacchierate. Dopo essersi avvicinati e allontanati per un mese e mezzo a causa delle reciproche paure nel lasciarsi andare ad un sentimento che stava nascendo, Shaila e Lorenzo hanno deciso di viversi la storia durante il viaggio in Spagna dove, per una settimana, sono stati ospiti del Gran Hermano.

Rientrati in Italia, non è stato facile affrontare tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello 2024 che li hanno inondati di critiche anche se, ad oggi, la maggior parte si è ricreduta riconoscendo in loro un vero sentimento d’amore. Non ha la stessa opinione, tuttavia, la mamma di Shaila Gatta che, durante una sorpresa alla figlia, ha rivolto parole durissime a Lorenzo additandolo anche come “il più bravo dei giocatori”. Eppure, a tal proposito, Deianira Marzano lancia un’indiscrezione bomba che ribalterebbe tutto e confermerebbe come Lorenzo sia fortemente innamorato di Shaila al punto da aver fatto una grande rinuncia.

Lorenzo Spolverato fuori dall’agenzia per la storia con Shaila Gatta?

Secondo una segnalazione pubblicata da Deianira Marzano, Lorenzo che è entrato nella casa del Grande Fratello facendo parte della stessa agenzia di Helena Prestes ovvero Benegas Management sarebbe stato licenziato dalla stessa agenzia non avendo accettato di prestarsi a strategie varie. Ad oggi, tuttavia, si tratta di una notizia non confermata. L’ultimo post dedicato a Lorenzo sulla pagina Instagram dell’agenzia risale a 6 giorni. Post presente anche sul profilo personale di Paola Benegas.

Non si sa, dunque, se l’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano sia vera. Tuttavia, non è la prima volta che circolano tali voci. Nelle scorse settimane, infatti, la stessa Deianira, ha pubblicato il seguente messaggio:

“Ciao, vorrei restare anonima, ma devo raccontarti questa cosa che gira nell’ambiente. Sembra che Lorenzo ed Helena si conoscessero già prima del GF, e addirittura tra di loro ci sarebbe stato un piccolo flirt… Te lo dico perché una mia amica che lavora in produzione mi ha detto che anche un ex gieffino sa tutto, perché proprio in quel periodo Helena frequentava un altro ex concorrente del GF. A quanto pare, Helena e Lorenzo avrebbero pensato di costruire una storia dentro la Casa, giusto per fare un po’ di scena e attirare l’attenzione, ma poi lui si è perso dietro a Shaila e Helena non l’ha presa bene. Lei era convinta che sarebbero stati la coppia del GF, e invece lui ha cambiato i piani all’ultimo”.