Grande Fratello, salta la diretta per ore: web furioso, ecco cos’è successo

Nella serata del 12 dicembre, durante l’aperitivo, nella casa del Grande Fratello è saltata per ore la diretta: ecco cos’è successo.

Diretta interrotta nella casa del Grande Fratello 2024 per più di un’ora con il pubblico che non ha potuto seguire gli inquilini più famosi d’Italia nè in tv dove, su Mediaset Extra è stato mandato in onda il rewind del giorno precedente, ne su Mediaset Infinity. Tutto è accaduto durante l’aperitivo del giovedì sera ì, atteso sia dai telespettatori che dagli stessi concorrenti.

Mentre gli inquilini erano tutti seduti intorno al tavolo in attesa di poter gustare il cibo e il vino, la diretta si è improvvisamente interrotta. Dopo un breve ripristino, è andata via nuovamente lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Nessun comunicato da parte del Grande Fratello ne sul motivo dell’interruzione della diretta ne su quanto sarebbe stata ripristinata.

Ecco perché è saltata la diretta del Grande Fratello 2024

Problema tecnico o scelta degli autori quella di interrompere per più di un’ora la diretta dalla casa del Grande Fratello? “Fonti attendibili fanno sapere che in casa qualcuno avrebbe ‘fatto’ un gesto poco consono alla situazione. E sarebbe arrivata da lì la decisione di sospendere la live e richiamarli tutti all’attenzione!”, scrive Amedeo Venza.

Secondo una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, invece, la diretta sarebbe stata interrotta per un richiamo generale ai concorrenti perché sarebbero state diffuse informazioni che non sarebbero dovute trapelare.

“Ho saputo da una persona che lavora nella produzione che ieri c’è stato un richiamo generale ai ragazzi perché sono uscite informazioni che non dovevano trapelare. Per questo motivo hanno interrotto la diretta per un po’, giusto il tempo di gestire la situazione”, è il testo della segnalazione pubblicata da Deianira.

Quando la diretta è stata ripristinata, l’aperitivo era già fino e i concorrenti erano già sparsi nella casa. Tuttavia, il pubblico ha potuto vedere un momento divertente tra i concorrenti che hanno ballato insieme nel salone ma anche l’avvicinamento tra Zeudi e Helena che si sono raccontate, ma anche scambiato dolci carezze scatenando l’entusiasmo del web.

Non si sa, dunque, quale sia stato effettivamente il motivo per cui la diretta è saltata per così tanto tempo ma è molto probabile che il tutto sia stato dovuto ad un problema tecnico a causa di un blackout.