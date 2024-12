Grande Fratello, cosa ha dovuto fare Federica dopo l’uscita dalla casa: non ha potuto evitarlo, il gesto che sorprende

Federica Petagna dopo aver fatto alcune cose una volta lasciata la casa del Grande Fratello, adesso ha preso una decisione.

Federica Petagna nell’ultima puntata del Grande Fratello ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello, il pubblico ha deciso che fosse lei a dover abbandonare il reality e così la sua esperienza nello show si è conclusa dopo poche settimane. La cosa non sembra che l’abbia presa bene, ancor di più perché Alfonso – il suo ex – è rimasto nella casa.

Ebbene pare che Federica questa cosa non sia riuscita a digerirla, in più – non appena lei ha lasciato la casa – lui si è avvicinato nuovamente a Zeudi e Maria Vittoria. Già prima che lei lasciasse la casa i due ex avevano parlato e lei aveva spinto Alfonso a essere sincero riguardo a ciò che provava. La Petagna poi pare avesse compiuto alcune azioni sui social che avevano subito fatto discutere e adesso è arrivata l’indiscrezione secondo cui avrebbe preso una drastica decisione.

Federica Petagna, cosa ha fatto quando ha lasciato il Grande Fratello

Federica Petagna potrebbe essere una delle protagoniste della prossima puntata del Grande Fratello, ebbene la ragazza potrebbe entrare nella casa o comunque avere un confronto prima con Alfonso e poi con Stefano, il suo attuale fidanzato. Il comportamento del suo ex potrebbe spingerla a volergli fare qualche domanda.

A raccontarlo è stata Deianira Marzano, secondo cui la ragazza sarebbe anche sparita dai social poiché dopo essere uscita avrebbe compiuto alcune azioni, diciamo non proprio appropriate, e per questo le sarebbe stato suggerito di restare in silenzio ed evitare polemiche in rete. Tra le tante cose che avrebbe fatto Federica ci sarebbe quella di aver levato “il segui” a Titti, ex concorrente di Temptation con cui era amica.

Poi si era detto che avrebbe scritto ad Erica, l’ex di Stefano, dandole della bugiarda. Chiaramente si tratterebbe solo di supposizioni, ma la ragazza al momento sui social è in silenzio e potrebbe essere vero quanto affermato dalla Marzano, cioè che sta seguendo un suggerimento per evitare di alimentare polemiche che potrebbero metterla in cattive luce.

Adesso è atteso un suo possibile “ritorno” nella casa del Grande Fratello, nell’ultima puntata Signorini aveva notato come fosse ancora gelosa del suo ex Alfonso e, visto che lui al momento sarebbe vicino a ben due concorrenti, sono tutti curiosi di conoscere una sua possibile reazione.