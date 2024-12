Chi è Alessandro Cattelan: età, carriera, moglie, figlie e tutto quello che c’è da sapere

Scopri tutto su Alessandro Cattelan: età, carriera, vita privata e successi. Dal debutto giovanissimo allo Zecchino d’Oro fino alla conduzione di Sanremo Giovani e Eurovision.

Alessandro Cattelan è uno dei volti più amati della televisione italiana, ma la sua carriera non si ferma certo al piccolo schermo. Grazie a una versatilità fuori dal comune, ha saputo spaziare tra sport, radio, scrittura e grandi eventi televisivi, guadagnandosi un posto d’onore nel cuore del pubblico.

Ma come è iniziato tutto? Quali tappe hanno segnato il percorso di un artista così poliedrico? E cosa si cela dietro il sorriso sempre pronto e la battuta brillante di Cattelan? Scopriamo insieme la straordinaria carriera e la vita privata di questo talento italiano.

Dalla giuria dello Zecchino d’Oro a Sanremo Giovani: il viaggio poliedrico di Alessandro Cattelan

Nato a Tortona il 11 maggio 1980, Alessandro Cattelan ha dimostrato fin da giovane una versatilità e un talento che lo hanno portato a spaziare in diversi ambiti, dalla musica allo sport, fino a diventare uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. La sua carriera inizia in maniera piuttosto insolita: nel 1987, a soli sette anni, è componente della giuria per il voto delle canzoni della 30ª edizione dello Zecchino d’Oro, un’esperienza che forse ha segnato i primi passi nel mondo dello spettacolo. Prima di abbracciare definitivamente la carriera di conduttore, Cattelan si dedica con passione allo sport. A 15 anni si laurea campione italiano di Ju jitsu e successivamente si dà al calcio, giocando prima nel Derthona e poi, tra il 2017 e il 2018, con il HSL Derthona e la squadra La Fiorita di San Marino.

Il 2001 segna l’anno del suo debutto come conduttore sul canale musicale VIVA, con la trasmissione Viv.it, che diventerà Play It l’anno successivo. Da lì, la sua carriera in televisione decolla: nel 2003 approda su Italia 1 con il programma per bambini Ziggie, e nel 2004 passa a MTV Italia dove conduce Most Wanted, segnando l’inizio di una serie di successi che lo vedranno protagonista in programmi cult come Total Request Live e collaborazioni con Le Iene. La sua presenza diventa sempre più costante anche in radio, con esperienze su Radio Kiss Kiss, RTL 102.5 e infine su Radio 105 con 105 all’una. Nel 2008, l’uscita del suo libro “Ma la vita è un’altra cosa”, scritto con Niccolò Agliardi, mostra una nuova faccia del suo talento, quella di scrittore.

Negli anni successivi, Cattelan continua a rinnovarsi e a sorprendere il pubblico: dal 2011 diventa uno dei volti di Sky Italia, conducendo X Factor fino al 2020. Nel 2013 entra a far parte di Radio Deejay con il programma Catteland, diventando una delle voci più amate della radiofonia italiana. Il 2014 lo vede protagonista su Sky Uno con il talk show E poi c’è Cattelan, e nel 2020 pubblica il libro per bambini “Emma libera tutti!”. Ma è nel 2021 che Cattelan fa il grande salto su Rai 1 con il programma Da grande, seguito da una serie di successi che lo portano a condurre l’Eurovision Song Contest insieme a Mika e Laura Pausini nel 2022, e a lanciare la sua casa editrice Accēnto. Nel 2024, viene scelto da Carlo Conti come padrone di casa di Sanremo Giovani, confermando il suo ruolo di figura centrale nel panorama televisivo italiano.

La vita privata di Alessandro Cattelan è altrettanto ricca: sposato con la modella Ludovica Sauer, ha due figlie, Nina e Olivia. La sua storia è quella di un uomo che ha saputo reinventarsi, passando dallo sport alla musica, dalla radio alla televisione, fino alla letteratura, senza mai perdere la sua autenticità e il suo carisma. Alessandro Cattelan rappresenta un esempio di come talento, versatilità e impegno possano aprire le porte a un mondo di possibilità, rendendolo uno dei personaggi più poliedrici e amati dal pubblico italiano.