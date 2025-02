Maneskin lontano ricordo! La frecciatina di Victoria De Angelis a Damiano David non passa inosservata

Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin, si avventura in un nuovo percorso da DJ, lasciando trasparire emozioni e sottili riferimenti nei confronti del frontman Damiano David.

La scena musicale italiana ha assistito a un interessante sviluppo narrativo grazie a Victoria De Angelis, la talentuosa bassista del gruppo rock che ha conquistato il mondo, i Måneskin. La sua recente incursione nel mondo del DJing ha sollevato non poche sopracciglia, non solo per il cambio di direzione artistica ma anche per le dichiarazioni rilasciate durante un’intervista a Cosmopolitan.

Victoria ha espresso un misto di entusiasmo e nostalgia per questa sua nuova avventura, sottolineando quanto sia “diverso” e “stimolante” questo percorso rispetto alla consueta esperienza con la band. La sua affermazione su come si senta “più pressione” nell’affrontare la scena musicale da sola, e il doversi “abituare a viaggiare da sola”, hanno acceso i riflettori su un presunto distacco emotivo e professionale, interpretato da molti come una velata frecciatina a Damiano David, ora impegnato in una carriera solista.

Addio Maneskin? La stoccata di Victoria De Angelis a Damiano David fa discutere

Il rapporto di Victoria con la fama e la sua visione della vita da celebrità si discostano nettamente da quelle di alcuni suoi colleghi, inclusi membri della sua stessa band. La De Angelis ha manifestato una certa avversione per le celebrità che frequentano i club solo per “farsi vedere”, una critica che, sebbene non esplicitamente indirizzata, ha fatto pensare a Damiano David, noto per la sua presenza scenica sia sul palco che fuori. Queste dichiarazioni hanno alimentato speculazioni e interpretazioni tra i fan e la stampa, evidenziando una possibile divergenza di stili di vita e di approcci alla notorietà tra i due artisti. Mentre Victoria predilige una vita discreta, trascorrendo tempo con gli amici a Roma e mantenendo un basso profilo, Damiano sembra navigare la fama con una maggiore disinvoltura, senza temere di esporre la sua vita al pubblico.

Questo contrasto tra i due modi di vivere la celebrità e di interpretare il proprio ruolo nel mondo della musica solleva interrogativi interessanti sul futuro dei Måneskin e sulle dinamiche interne alla band. La scelta di Victoria di esplorare nuovi orizzonti musicali e di esprimere apertamente le sue sensazioni e preferenze personali dimostra una maturità artistica e umana che potrebbe influenzare positivamente il suo percorso sia individuale che collettivo con la band. D’altra parte, la presunta frecciatina a Damiano potrebbe anche essere interpretata come un segnale di una sana diversità di opinioni all’interno del gruppo, un elemento che, se gestito con rispetto e comprensione reciproca, potrebbe arricchire ulteriormente la loro musica e la loro coesione. In conclusione, il viaggio di Victoria De Angelis nel mondo del DJing non è solo una parentesi personale ma un capitolo che aggiunge profondità e sfumature alla narrazione complessiva dei Måneskin, una band che continua a sorprendere e a evolversi, mantenendo il legame con i suoi membri e con il suo pubblico sempre vivo e stimolante.