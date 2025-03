Old Fashioned: un cocktail storico, ma sempre attuale

L’Old Fashioned è uno dei cocktail più amati, nonché longevi nel mondo della mixology. La sua combinazione di semplicità ed eleganza lo rende un drink intramontabile, apprezzato dagli appassionati di whiskey di tutto il mondo.

Di per sé è davvero semplice da realizzare, perché è composto da pochi ingredienti essenziali, ovvero whiskey, zucchero, bitter e una scorza d’arancia.

L’Old Fashioned cocktail è apprezzato e amato perché esalta le qualità del distillato, offrendo un’esperienza gustativa raffinata e intensa.

La Storia dell’Old Fashioned cocktail

Le origini dell’Old Fashioned risalgono alla fine del XIX secolo. Si ritiene che il cocktail sia stato creato nel 1884 da Martin Cuneo, un barista del “Pendennis Club” di Louisville, Kentucky.

Il nome “Old Fashioned” deriva dall’inglese “Old Pal”, che significa “vecchio amico”, il che suggerisce che il drink nasca come qualcosa da condividere in piacevole compagnia.

Nel 1961 l’Old Fashioned Cocktail è stato incluso nella prima edizione del ricettario dell’International Bartenders Association (IBA). Questo riconoscimento ha contribuito a consolidare il suo status di “classico” nel panorama dei cocktail.

Il Whiskey: ecco quale scegliere per un risultato unico

Per preparare un Old Fashioned davvero memorabile, bisogna saper scegliere il Whiskey giusto. Un’eccellente proposta in merito è il Jameson Black Barrel, che si distingue per una serie di caratteristiche che, unite a quelle degli ingredienti dell’Old Fashioned Cocktail, permettono di ottenere un risultato impeccabile.

Il Jameson Black Barrel, infatti, subisce un processo di invecchiamento in botti di rovere doppiamente carbonizzate, precedentemente utilizzate per bourbon e in botti di ex sherry.

È da qui che il Jameson Black Barrel acquisisce quel tipico aroma ricco e complesso, con note di caramello, legno tostato e nocciola. La sua cremosità e morbidezza persistenti lo rendono perfetto per esaltare gli ingredienti dell’Old Fashioned, creando un equilibrio armonioso tra dolcezza e spezie.

Abbinamenti con l’Old Fashioned per aperitivi e cene

Un Old Fashioned a base di Jameson Black Barrel si abbina splendidamente a una varietà di piatti. Per cominciare, si sposa con formaggi stagionati dai sapori intensi e con le carni affumicate, quindi può essere servito come aperitivo accompagnato da un bel tagliere con le specialità di zona.

Di solito viene abbinato a petto d’anatra, costine di maiale o arrosti, ma va bene anche con le carni più sapide, come agnello o manzo, Anzi, le carni rosse, specialmente se aromatizzate con erbe e spezie, vanno ad esaltare le note caramellate del Whiskey, conferendo sul palato una sapidità unica.

Alcune varianti dell’Old Fashioned

Sebbene l’Old Fashioned classico piaccia così com’è, nella sua elegante semplicità, ci sono alcune varianti che vale la pena provare. Un esempio è l’aggiunta di timo o rosmarino durante la preparazione, un modo perfetto per conferire note aromatiche soliste che arricchiscono il profilo gustativo e aromatico.

Oppure si può sostituire l’Angostura con il Bitter all’arancia (o ad altri sapori come cioccolato o cannella) e, infine, sostituire lo zucchero con altri dolcificanti, come sciroppo d’acero o miele.

L’Old Fashioned con Jameson Black Barrel è perfetto per un momento di relax dopo una lunga giornata, una serata tra amici o una cena elegante. Da provare sono anche le varianti proposte, alla ricerca del perfetto connubio tra questo cocktail intramontabile e i gusti personali e dei propri ospiti.