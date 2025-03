Serale amici 24, clamoroso ritorno e chi è stato eliminato: ecco cosa accade nella prima puntata

La nuova stagione del serale di Amici ha preso il via con una puntata carica di emozioni, sfide e colpi di scena. Scopri tutto quello che è successo tra eliminazioni inaspettate, ospiti d’eccezione e performance indimenticabili.

Il talent show più seguito d’Italia ha acceso i riflettori sulla nuova edizione del serale, regalando al pubblico una prima puntata ricca di sorprese.

Tra sfide appassionanti, una giuria inedita e ospiti di grande prestigio, l’attesa è stata ampiamente ripagata. Ma chi ha conquistato il palco e chi ha dovuto abbandonarlo? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo esordio che ha già fatto discutere.

Amici 2025: un debutto scoppiettante tra emozioni, eliminazioni e spettacolo

La nuova stagione del serale di Amici è iniziata con una puntata ricca di emozioni, talento e sorprese. La prima registrazione del serale di Amici, avvenuta giovedì 20 marzo, promette già scintille e momenti indimenticabili per i fan del programma. Andando in onda su Canale 5 questo sabato alle 21:30, il talent show ha rivelato una giuria d’eccezione composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, pronti a valutare le performance dei giovani talenti in gara. Tra le anticipazioni più chiacchierate, spicca l’eliminazione di Asia, mentre Francesca e Vybes si troveranno a dover affrontare il temuto ballottaggio. Gli ospiti di questa prima puntata, Alessandro Siani, Sabrina Ferilli e Gazzelle, aggiungeranno ulteriore fascino all’evento, promettendo momenti di puro intrattenimento.

Le squadre, capitanate dai duo “Zerbi-Cele” (Rudi Zerbi e Alessandra Celentano) e “Cucca-Lo” (Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo), si sono sfidate in una serie di esibizioni che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Dopo un’accesa competizione, gli “Zerbi-Cele” hanno trionfato, portando Asia e Luk3 al ballottaggio, con la prima che ha dovuto abbandonare il palco del serale. La seconda manche ha visto gli stessi vincitori confrontarsi con i “Petti-Letti” (Anna Pettinelli e Deborah Lettieri), culminando nel ballottaggio di Francesca, Raffaella e TrigNo, da cui Francesca è emersa come la prima candidata per la seconda eliminazione. La terza manche ha ribaltato le sorti a favore della squadra Pettinelli-Lettieri, portando al ballottaggio Daniele, Alessia e Vybes, con quest’ultimo designato come candidato per la seconda eliminazione.

La serata è stata arricchita dalle performance dei professori, che hanno visto Lorella Cuccarini trionfare interpretando Jennifer Lopez, Alessandra Celentano nei panni di Marilyn Monroe e Anna Pettinelli come Lady Gaga. Sabrina Ferilli ha fatto il suo ingresso regalando una rosa a Maria De Filippi, che l’ha poi donata a Elena D’Amario, accogliendola calorosamente nella giuria. Gazzelle ha allietato il pubblico con il suo brano “Da capo a 12”, mentre Alessandro Siani ha garantito risate con uno sketch sull’importanza dei nomi. Non sono mancate le prime discussioni accese tra gli insegnanti, segno distintivo del serale di Amici, che promette già una stagione all’insegna del talento, della passione e delle emozioni. Con il ritorno di Francesca Tocca tra i professionisti e le dinamiche sempre più intriganti, il serale di Amici si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della danza.