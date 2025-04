Dopo anni di attesa, la coppia simbolo di Uomini e Donne, annunciano il grande giorno: scopri data, location e i retroscena del loro amore nato in tv.

Il gossip televisivo torna a far parlare di sé con una notizia che scalda il cuore dei fan del dating show più longevo d’Italia.Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sposano: fiori d’arancio a Uomini e Donne, svelate data e location.

Dopo un percorso costellato di emozioni, una delle coppie più amate del programma ha deciso di voltare pagina, trasformando il sogno d’amore in un progetto concreto. Ma cosa sappiamo davvero di questo passo così importante? E quali dettagli hanno convinto i due a rendere pubblico un momento così intimo?

Dopo il trono, l’altare: il sì che ribalta (di nuovo) le regole del reality

Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono pronti a dire “sì” dopo anni di amore e complicità. La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, ha finalmente annunciato la data ufficiale delle nozze, mandando in visibilio i fan che li seguono con affetto fin dai primi giorni della loro storia. Scopriamo i dettagli del loro bellissimo annuncio e le loro dichiarazioni sul matrimonio.

Il percorso di Angela Caloisi e Paolo Crivellin a Uomini e Donne è stato intenso e sincero. Dopo un corteggiamento che ha fatto sognare milioni di spettatori, i due hanno scelto di proseguire la loro storia lontano dalle telecamere. In questo modo hanno costruito una quotidianità solida e piena di amore vero. Attraverso post, video e storie condivise sui social, Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno raccontato il loro amore fatto di momenti semplici ma autentici. La loro relazione, vissuta con riservatezza e sincerità, è diventata un esempio per molti fan di Uomini e Donne. Paolo aveva già raccontato a Verissimo del momento speciale in cui ha chiesto ad Angela Caloisi di sposarlo: un discorso preparato a lungo che, per l’emozione, si è trasformato in dolcissima confusione. Un gesto che ha reso la proposta ancora più autentica e commovente.

La coppia aveva già lasciato intendere che la Toscana sarebbe stata la cornice del loro giorno più bello. Una scelta romantica e significativa, come rivelato da Angela Caloisi, che ha sempre sognato un matrimonio immerso nella natura e nella bellezza delle campagne toscane. Finalmente, tramite un post social, Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno svelato ufficialmente la data delle nozze: il 31 luglio 2025. Un semplice “reminder” che ha scatenato l’entusiasmo della loro community, pronta a festeggiare virtualmente con loro questo importante traguardo. L’annuncio delle nozze ha riacceso l’interesse e l’affetto del pubblico verso una delle coppie più amate di Uomini e Donne. La loro storia, fatta di rispetto, affetto e complicità, è vista da molti come una delle più belle nate nello storico dating show di Maria De Filippi.

Con le nozze ormai imminenti, Angela Caloisi e Paolo Crivellin si apprestano a scrivere un nuovo, emozionante capitolo della loro storia d’amore. Un futuro radioso li aspetta, accompagnato dall’affetto dei tantissimi fan che hanno sempre creduto in loro. In un mondo in cui le storie d’amore vere sembrano rare, quella di Angela e Paolo rappresenta una boccata d’aria fresca. Un esempio di come, anche sotto i riflettori di Uomini e Donne, si possa costruire qualcosa di autentico e duraturo. La loro unione dimostra che l’amore, coltivato con dedizione e sincerità, può superare ogni ostacolo, trasformando una favola televisiva in una realtà piena di felicità e complicità.