Colesterolo, e se la causa fosse legata al traffico?

Uno studio collega il rumore del traffico notturno a livelli più alti di colesterolo LDL. Il ruolo dello stress e del sonno disturbato.

Quando si parla di colesterolo alto, la prima reazione è quasi sempre la stessa: guardare nel piatto. Più verdure, meno carne rossa, meno grassi. Una logica che ha solide basi scientifiche. Ma la salute cardiovascolare non dipende soltanto da quello che mangiamo. A volte entra in gioco qualcosa di molto più difficile da controllare: l’ambiente in cui viviamo.

Uno studio appena pubblicato sulla rivista Environmental Research suggerisce infatti che anche il rumore del traffico notturno potrebbe avere un ruolo nei livelli di colesterolo. Non è una suggestione: l’analisi ha coinvolto oltre 272 mila adulti tra Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia, e ha trovato un legame tra l’esposizione al rumore stradale e profili lipidici meno favorevoli.

Quando il traffico entra nel sangue

I risultati indicano che chi vive vicino a strade molto trafficate tende ad avere livelli più alti di colesterolo LDL, quello comunemente definito “cattivo” perché associato alla formazione di placche nelle arterie. Non solo: nei campioni analizzati sono emersi anche valori più elevati di altri grassi nel sangue collegati al rischio cardiovascolare.

Il punto interessante è la soglia di esposizione. Gli effetti diventano misurabili intorno ai 50 decibel notturni. Non parliamo di un frastuono evidente: è un livello paragonabile al rumore di fondo di una periferia relativamente tranquilla dopo mezzanotte. Sopra i 55 decibel, però, l’associazione con i livelli lipidici peggiori diventa più evidente.

I ricercatori hanno cercato di isolare il più possibile il fattore rumore. Nell’analisi sono state infatti considerate molte variabili potenzialmente confondenti: inquinamento dell’aria, peso corporeo, fumo, sesso e livello di istruzione. Anche dopo questi aggiustamenti statistici, il legame con il rumore del traffico è rimasto.

Il dato assume un peso diverso se si guarda alla scala del fenomeno. Secondo l’Agenzia europea per l’ambiente, nel 2020 oltre il 15% dei residenti urbani europei è stato esposto a livelli di rumore stradale notturno pari o superiori alla soglia considerata nello studio. Una percentuale enorme se si pensa alle conseguenze cumulative sulla salute pubblica.

Il ruolo dello stress e del sonno disturbato

Per capire meglio cosa succede nell’organismo, il gruppo di ricerca coordinato da Yiyan He dell’Università di Oulu ha utilizzato una tecnica avanzata di scansione del sangue. Questo metodo permette di analizzare simultaneamente 155 molecole diverse legate al metabolismo lipidico.

Tra queste, venti hanno mostrato una relazione chiara con i livelli di rumore più elevati. Undici erano lipoproteine, le particelle che trasportano il colesterolo nel flusso sanguigno. Nei gruppi più esposti il colesterolo totale risultava in media 0,41 milligrammi per decilitro più alto rispetto a chi viveva in ambienti più silenziosi.

La differenza è minima se osservata a livello individuale. Ma cambia prospettiva quando la si proietta su milioni di persone esposte per anni al rumore urbano. Piccole variazioni, distribuite su popolazioni molto ampie, possono tradursi in effetti significativi sul rischio cardiovascolare.

La spiegazione più plausibile riguarda la risposta dell’organismo allo stress cronico. Il rumore notturno non deve necessariamente svegliarci per disturbare il sonno. Anche senza rendercene conto, può frammentare le fasi di riposo e attivare meccanismi biologici legati allo stress.

Tra questi c’è il rilascio di ormoni come il cortisolo. Nel tempo questi segnali possono interferire con il modo in cui il corpo metabolizza i grassi e regola il colesterolo. Non si tratta di un effetto immediato ma di una pressione costante, notte dopo notte.

Un dettaglio interessante emerso dallo studio riguarda ciò che non è stato osservato. I ricercatori non hanno trovato un’associazione significativa tra rumore notturno e colesterolo HDL, quello definito “buono”, né con i trigliceridi. L’effetto sembrerebbe quindi concentrarsi soprattutto sul colesterolo LDL.

Il messaggio finale non è che il traffico sostituisce dieta e stile di vita tra i fattori di rischio. Piuttosto il contrario: la salute cardiovascolare è il risultato di molti elementi diversi, alcuni sotto il nostro controllo, altri molto meno. Il rumore urbano potrebbe essere uno di quei fattori invisibili che agiscono lentamente, senza che ce ne accorgiamo.