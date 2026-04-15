Alberto Angela resta in Rai: rinnovo vicino e accordo a un passo

Rai pronta a confermare Alberto Angela: firma imminente e futuro sempre più chiaro per il volto della divulgazione televisiva italiana

Nel panorama televisivo italiano, pochi volti rappresentano un punto fermo come Alberto Angela. La sua presenza è diventata negli anni sinonimo di divulgazione accessibile e qualità, capace di conquistare pubblico e critica.

Eppure, nelle ultime settimane, il suo futuro era tutt’altro che definito. Il silenzio sul rinnovo contrattuale aveva alimentato dubbi, ipotesi e scenari alternativi, aprendo anche alla possibilità di un cambio di rotta.

Ora, però, il quadro sembra essersi chiarito, con segnali sempre più concreti verso una soluzione.

Alberto Angela verso il rinnovo in Rai

Secondo quanto riportato da FanPage, Alberto Angela sarebbe a un passo dal rinnovare il contratto con la Rai. L’intesa tra le parti sarebbe ormai definita nei punti principali, con solo gli ultimi dettagli da sistemare prima della firma ufficiale.

Una svolta significativa, considerando il clima di incertezza che aveva accompagnato la trattativa. Il rischio percepito era quello di un possibile addio, con la concorrenza pronta a inserirsi per assicurarsi uno dei volti più autorevoli della televisione italiana.

Le preoccupazioni erano state alimentate anche da alcune dichiarazioni prudenti dello stesso Angela, che pur ribadendo il proprio legame con il servizio pubblico aveva lasciato aperti interrogativi sul futuro.

Oggi, invece, il clima appare decisamente più disteso. Le parti sembrano aver trovato un punto di equilibrio, con la volontà comune di proseguire un percorso costruito nel tempo.

Per la Rai si tratta di una scelta strategica: mantenere in casa un protagonista capace di trasformare la cultura in evento televisivo, con risultati importanti anche in termini di ascolti.

Se l’accordo verrà formalizzato, Angela continuerà a essere uno dei punti di riferimento della programmazione, garantendo continuità a un’offerta che ha trovato in lui una delle sue espressioni più riconoscibili.

In un contesto televisivo sempre più competitivo, trattenere figure di questo livello significa anche rafforzare la propria identità. E questa trattativa sembra andare esattamente in quella direzione.