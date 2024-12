Grande Fratello, nella notte spunta il segreto di Mariavittoria: ecco cosa nasconde

Nella notte, nella casa del Grande Fratello, spunta il segreto di Mariavittoria: ecco cosa nasconderebbe la Minghetti.

Mariavittoria Minghetti sta vivendo giorni particolari nella casa del Grande Fratello 2024. La dottoressa, infatti, dopo aver trascorso dieci giorni in tugurio, è rientrata in casa tuffandosi tra le braccia di Tommaso con cui la conoscenza è diventata sempre più profonda.

A farlo intendere, durante uno sfogo tra le lacrime con Lorenzo Spolverato, è stato proprio Tommaso che, non comprendendo l’atteggiamento di Mariavittoria e deluso dal suo interesse per Alfonso D’Apice con cui, durante i giorni in tugurio, c’è stata una grossa affinità mentale, si è sfogato con l’amico. Tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, così, pare si sia rotto qualcosa ed ora, lei teme che il suo segreto venga a galla.

Mariavittoria Minghetti: cos’è successo sotto le coperte con Tommaso al Grande fratello

Tesa e nervosa, Mariavittoria Minghetti teme che, nella prossima puntata del Grande Fratello, si parli dell’intimità avuta con Tommaso Franchi sotto le coperte. Quando Tommaso ha confessato tutto a Lorenzo, c’era anche Amanda Lecciso, grande amica di Mariavittoria che, di fronte ad alcune voci sentite per la casa, è andata su tutte le furie prendendola proprio con la Lecciso, rea di mettersi in mezzo ad ogni discussione.

“Stai in mezzo a tutte le dinamiche, non solo quella di Lorenzo, ma anche le mie. A me non mi va tanto bene. Ok, so che mi puoi anche volere bene, ma devi stare attenta. Se ti avevano detto quella cosa, tu dovevi venire a dirmela subito. E adesso non continuiamo a dirlo e a parlarne, perché alla fine altrimenti esce e si vedrà“, ha sbottato Mariavittoria.

Amanda, tuttavia, ha provato a mantenere la calma e a far ragionare l’amica con cui si è instaurato, sin dai primi giorni di convivenza, un fortissimo legame. “Quella cosa non si poteva dire subito! Poi non sono venuta a dirtelo perché non si era visto. Te l’ho già spiegato com’è andata, io ho cercato in quel modo di arginare. Io poi ho anche paura di andare in confessionale, ho paura di peggiorare la situazione“.

Nonostante la spiegazione, però, la Minghetti continua ad essere nervosa e soprattutto confusa. Da una parte riconosce di stare bene con Tommaso e di vedere in lui le qualità giuste che vorrebbe trovare in un ragazzo mentre, dall’altra parte, non nega di avere una forte affinità con Alfonso.