Tommaso Franchi in crisi: la scelta di Mariavittoria lo scuote

Tommaso Franchi crolla dopo la scelta di Mariavittoria Minguetti al Grande fratello: ad aiutarlo è proprio la coppia in crisi.

Momento difficile per Tommaso Franchi che, nella casa del Grande Fratello 2024, si è innamorato di Mariavittoria Minguetti che, dopo essersi lasciata andare, si è tirata indietro di fronte ad un’evidente attrazione mentale per un altro concorrente ovvero Alfonso D’Apice.

Tra Mariavittoria e Tommaso, dopo il rientro di lei dal tugurio dove ha trascorso dieci giorni insieme allo stesso Alfonso, Lorenzo, Yulia e Stefano, c’è stato qualcosa di profondo ed intimo come ha lasciato intendere lo stesso Franchi all’amico Spolverato. Tuttavia, la presenza di Alfonso ha mandato in confusione Mariavittoria che continua a non saper scegliere tra i due.

Tommaso Franchi geloso di Mariavittoria: i consigli di Shaila e Lorenzo

Tommaso Franchi è sempre più preso da Mariavittoria e nei confronti della dottoressa prova molta gelosia, un sentimento che prima non aveva mai conosciuto. Vedendo Mariavittoria in compagnia di Alfonso, Tommas non nasconde la propria sofferenza e, di fronte al dolore dell’amico, Shaila Gatta che, con Lorenzo Spolverato sta attraversando un momento particolare, decide di stargli vicino dandogli alcuni consigli per ritrovare se stesso e la voglia di godersi l’avventura nella Casa.

Shaila consiglia a Tommaso di non nascondere il proprio dolore e di esprimerlo invitandolo, però, al tempo stesso, a lasciare libera Mariavittoria che ha bisogno di sentirsi amata e accettata così com’è esattamente come desidera lei stessa. Shaila, così, prova a far capire all’amico che Mariavittoria, nelle precedenti relazioni, si è spesso sentita sbagliata ed ora ha voglia di poter parlare e abbracciare gli amici senza sentirsi in colpa. La ballerina, inoltre, invita Tommaso a prendere consapevolezza della gelosia che prova anche se per lui è un sentimento nuovo.

A tarda notte, poi, Tommaso si ritrova in piscina con Lorenzo e Shaila e Spolverato spinge l’amico a mettere se stesso e il suo benessere al primo posto quando si rende conto che la gelosia lo sta logorando. “Fermati, respira e anche se ti stai logorando, fai altro e credimi ti capisco perché anch’io sono molto geloso”, gli dice Lorenzo.

Tommaso accoglie totalmente i consigli degli amici promettendo ad entrambi che fare di tutto per ritrovare il suo centro e raggiungere l’obiettivo per cui ha scelto di partecipare al Grande Fratello.