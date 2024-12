Grande Fratello, censura infinita su Shaila e Lorenzo: i fan protestano, il duro comunicato

Scoppia la polemica sul web per la continua censura su Shaila e Lorenzo al Grande Fratello: il duro comunicato dei fan.

I fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non ci stanno e protestano contro la censura messa in atto al Grande Fratello 2024 contro i loro beniamini. In un duro comunicato diffuso sui social dalle varie pagine dedicate ai due concorrenti, infatti, si legge come il Grande Fratello non mostri mai i momenti che i due trascorrono insieme ignorandoli anche per diverse ore e riprendendoli solo se litigano o sono in compagnia degli altri concorrenti.

La situazione, a detta dei fan, dura ormai da settimane ma sarebbe peggiorata il giorno successivo all’arrivo nella Casa della mamma di Shaila che ha rivolto critiche durissime alla figlia e a Lorenzo al punto da aver rifiutato anche di incontrarlo. Guardano il live su Mediaset Extra o su Mediaset Infinity, nella giornata di martedì 10 dicembre, Shaila e Lorenzo non sono stati ripresi per ore mentre erano da soli, intenti a discutere della loro relazione dopo l’arrivo della mamma di lei, ma cosa chiede effettivamente il fandom Shailenzo, nome nato dalla fusione dei nomi Shaila e Lorenzo?

Il comunicato dei fan di Shaila e Lorenzo contro la censura al Grande Fratello

Secondo i fan di Shaila e Lorenzo, la censura operata danneggerebbe i due concorrenti del Grande Fratello che non avrebbero la stessa visibilità degli altri inquilini della casa soprattutto in una settimana cruciale per la permanenza della Gatta nella casa essendo in nomination con le Non è la Rai, Helena Prestes che è una delle concorrenti più riprese, Stefano e Tommaso, a sua volta molto ripreso insieme a Mariavittoria e Alfonso con cui è nato un triangolo.

Nel comunicato pubblicato sia su Instagram che su X (il vecchio Twitter, ndr), il fandom Shailenzo contro la censura annuncia il boicottaggio della diretta h24, delle puntate serali e di tutte le attività social che contribuiscono al successo del reality.

I fan di Shaila e Lorenzo, inoltre, sperano, così, di richiamare l’attenzione dei produttori, di sensibilizzare il pubblico a cui, a quanto pare, verrebbero mostrati solo i litigi dei loro beniamini e non la parte bella di un amore che sta continuando a crescere e di poter ricominciare a seguire quanto accade nella casa anche tra Spolverato e la Gatta di cui le varie conversazioni non verrebbero mai mostrate se non per pochi secondi come accaduto la scorsa notte quando, dopo aver mostrato l’intero momento della sauna di Zeudi, Chiara, Alfonso, Emanuele e Javier è stata censurata la sauna di Shaila e Lorenzo nonostante stessero parlando di dinamiche della casa.