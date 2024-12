Quanto guadagna Guillermo Mariotto? Il cachet stellare di Ballando con le stelle

Scopri la carriera sorprendente di Guillermo Mariotto, stilista di fama internazionale e giurato storico di Ballando con le Stelle. Dal mondo della moda a quello della TV, un viaggio ricco di successi e curiosità.

L’eclettico Guillermo Mariotto è una figura che non passa inosservata. Stilista, scenografo e volto televisivo, è riuscito a costruire una carriera unica e variegata, diventando un punto di riferimento sia nella moda che nel mondo dello spettacolo. La sua storia, intrecciata tra Italia e Venezuela, è un viaggio attraverso creatività, passione e determinazione.

Ma come è riuscito Mariotto a diventare il personaggio di spicco che oggi tutti conosciamo? Questo articolo esplorerà il percorso di una personalità straordinaria che ha saputo reinventarsi più volte, consolidando il proprio successo attraverso il talento e la capacità di innovare. Dalla direzione creativa per una storica maison di moda fino alla sua presenza carismatica come giurato di Ballando con le Stelle, scopriremo i segreti che hanno reso Guillermo Mariotto una figura iconica.

Guillermo Mariotto: il genio creativo tra moda e televisione

Di origine venezuelana ma da ormai tantissimi anni residente in Italia, Guillermo Mariotto si è fatto conoscere, prima di approdare a Ballando con le stelle, come stilista e scenografo teatrale.

La sua carriera, ricca e variegata, lo ha portato a viaggiare in tutta Europa, consolidando la sua reputazione nel mondo della moda e dello spettacolo. Dopo aver conseguito la laurea presso il California College of Arts and Craft, dove ha studiato arte e moda, Mariotto ha iniziato un percorso che lo ha visto collaborare con stilisti di grande talento come Dolce e Gabbana e Krizia, e lavorare per personaggi di spicco, curandone lo stile, tra cui Beyoncé e Raffaella Carrà. La svolta nella sua carriera avviene con l’assunzione del ruolo di direttore creativo per la maison di moda Gattinoni, dopo la morte di Raniero Gattinoni, figlio di Fernanda Gattinoni, icona della moda italiana. Questo incarico ha segnato l’inizio di una nuova fase professionale per Mariotto, consolidando ulteriormente il suo status nel settore.

Dal 2005, Guillermo Mariotto ha assunto anche il ruolo di giurato nel popolare show televisivo Ballando con le stelle, accanto alla conduttrice Milly Carlucci. La sua presenza nel programma, che dura ormai da diciassette anni, ha contribuito a renderlo una figura familiare al grande pubblico italiano, non solo come stilista ma anche come personaggio televisivo. La sua esperienza e il suo occhio critico sono diventati elementi imprescindibili del programma, dove valuta le performance dei concorrenti con competenza e carisma. La sua partecipazione a Ballando con le stelle ha aperto a Mariotto nuove porte nel mondo dello spettacolo, consolidando la sua fama e il suo successo.

Quanto guadagna Guillermo Mariotto per la sua partecipazione a Ballando con le stelle? Sebbene i dettagli precisi del suo compenso non siano pubblicamente noti, si stima che, in qualità di giurato storico e figura di spicco del programma, il suo cachet per puntata si aggiri tra i 15 e i 20 mila euro. Queste cifre, seppur indicative, riflettono l’importanza del suo contributo al successo dello show. Considerando che il programma va in onda per 11 puntate ogni stagione, è evidente che Mariotto, così come i suoi colleghi, guadagni una somma significativa per il suo ruolo. Oltre ai suoi impegni televisivi, Mariotto continua a lavorare come stilista e curatore d’immagine, attività che contribuiscono ulteriormente al suo ingente patrimonio. La sua capacità di eccellere sia nel mondo della moda che in quello dello spettacolo testimonia la sua versatilità e il suo talento, rendendolo una delle figure più influenti e rispettate in entrambi i settori.