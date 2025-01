Signorini senza pace: il Grande Fratello slitta ancora, quando andrà in onda

Il Grande Fratello 18 cambia ancora programmazione, una mossa che potrebbe rivelarsi decisiva per gli ascolti.

Il Grande Fratello 18 sta per vivere un’ulteriore variazione nella sua programmazione serale su Canale 5. Il noto Reality Show, che vede alla guida Alfonso Signorini, subirà un cambiamento eccezionale nella prossima settimana di messa in onda. Inizialmente previsto per il lunedì sera, il programma aveva già subito uno spostamento al martedì. Tuttavia, le ultime notizie rivelano un’ennesima modifica: la nuova puntata serale andrà in onda mercoledì 8 gennaio, in prime time dalle 21:30.

Questo cambio di programmazione pone il GF in diretta concorrenza con la seconda e ultima puntata della fiction Leopardi, trasmessa su Rai 1. Una mossa audace, considerando che la serata dell’Epifania vedrà il reality show cedere il passo alla finalissima della SuperCoppa italiana, spostando così la trasmissione dal consueto appuntamento del lunedì.

Perché il Grande Fratello slitta a mercoledì 8 gennaio

La decisione di modificare la programmazione del Grande Fratello non è stata presa alla leggera. Dopo aver rinunciato alla serata dell’Epifania per la SuperCoppa e aver optato per uno spostamento al martedì, la produzione ha dovuto fare i conti con un ulteriore cambio. Il reality show, infatti, non andrà in onda il 7 gennaio, lasciando spazio alla prima puntata della serie tv spagnola Zorro in prima visione assoluta, ma slitterà a mercoledì sera.

Questo significa che l’8 gennaio, Alfonso Signorini condurrà una puntata speciale del GF, incentrata sul risultato del nuovo televoto settimanale che, a sorpresa, non prevederà eliminazioni ma la proclamazione di due concorrenti immuni dalle prossime nomination. Un cambiamento significativo che interrompe la tradizione delle doppie puntate serali, precedentemente annunciate per il giovedì 9 gennaio, riducendo il reality a un singolo appuntamento settimanale per quella settimana.

Questo cambio di programmazione rappresenta una svolta importante per il Grande Fratello, che si trova ora a dover affrontare una sfida non indifferente contro la fiction Leopardi – Il poeta dell’Infinito su Rai 1. In passato, simili variazioni non hanno giovato agli ascolti del programma, che durante la stagione autunnale aveva visto un calo significativo di spettatori, con una media auditel che era crollata sulla soglia di 1,8 milioni e uno share fermo al 13-14%.

Si tratta del peggior risultato di sempre nella storia del GF, che era stato nettamente battuto dalle fiction trasmesse sulla tv di Stato. La scelta di spostare la trasmissione al mercoledì potrebbe quindi rappresentare un tentativo di rilancio, in un contesto televisivo sempre più competitivo, dove ogni mossa può essere decisiva per conquistare l’attenzione del pubblico.