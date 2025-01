Palinsesto Rai, a febbraio cambia tutto: slitta la fiction più attesa

Il mese di febbraio porta con sé un vento di cambiamento nella programmazione delle reti Rai, con particolare attenzione alle serate dedicate alla fiction e ai programmi di punta.

Cambiamenti e novità: la nuova direzione del palinsesto Rai

Il Festival di Sanremo 2025 si appresta a monopolizzare l’attenzione degli spettatori italiani, determinando un significativo cambio di programmazione sulle reti Rai. La storica kermesse musicale, giunta alla sua 75esima edizione, vedrà Carlo Conti tornare alla conduzione, promettendo serate ricche di emozioni e sorprese. Questo evento, tuttavia, comporta una pausa per alcune delle fiction più seguite, tra cui “Che Dio ci aiuti 8” e “Un passo dal cielo 8”, che vedranno posticipata la messa in onda della loro ultima puntata. In particolare, “Che Dio ci aiuti 8” salterà la settimana del Festival per tornare in onda il 20 febbraio, mentre “Un passo dal cielo 8” promette un ritorno con la puntata conclusiva ricca di colpi di scena il 20 febbraio, dopo aver registrato ascolti in crescita, con una media di 4,2 milioni di spettatori e picchi del 27% di share.

La programmazione serale di Rai 1 subirà modifiche sostanziali per fare spazio alle cinque serate del Festival, con inizio alle 20:40. Questo implica una pausa anche per il programma “Affari Tuoi”, condotto da Stefano De Martino, che lascerà temporaneamente il suo slot orario. La decisione di concentrare l’attenzione sul Festival di Sanremo evidenzia la volontà della Rai di puntare sulla musica e sull’intrattenimento di qualità, cercando di catturare l’interesse di un pubblico ampio e variegato. La scelta di Carlo Conti come conduttore si inserisce in questa strategia, puntando su un volto noto e apprezzato dal pubblico italiano.

Anche Rai 2 vede un cambio nella sua programmazione, con il posticipo della messa in onda di “Mare Fuori 4” a marzo. La serie, che ha conquistato un vasto pubblico grazie anche al successo ottenuto in streaming su RaiPlay, si trova così a dover attendere un mese in più rispetto alle previsioni iniziali. Questo slittamento potrebbe influenzare la visibilità e l’interesse attorno alla serie, anche se i fan più accaniti sicuramente non mancheranno di seguire le nuove puntate non appena saranno disponibili. Inoltre, quest’anno potrebbe essere messa in discussione la tradizionale partecipazione del cast di “Mare Fuori” al Festival di Sanremo, un evento che negli anni passati ha contribuito a creare un legame speciale tra la fiction e il pubblico del Festival.

In conclusione, il mese di febbraio si annuncia ricco di novità e cambiamenti per i telespettatori delle reti Rai, con il Festival di Sanremo 2025 che si conferma come uno degli eventi televisivi più attesi e seguiti. Le modifiche alla programmazione rappresentano una sfida per le produzioni coinvolte, ma anche un’opportunità per rinnovare l’interesse del pubblico e offrire contenuti di qualità, capaci di tenere alta l’attenzione e l’affetto dei telespettatori italiani.