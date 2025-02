Che Dio ci aiuti 8: Suor Azzurra torna in scena ma in una nuova location. Ecco dove è stata girata la fiction

L’attesissima ottava stagione di “Che Dio ci aiuti” sta per illuminare le serate di Rai 1, promettendo novità e ritorni che rallegreranno i fan della serie.

L’attesa è finita: “Che Dio ci aiuti” torna con l’ottava stagione, pronta a emozionare il pubblico di Rai 1. La serie, che da anni tiene incollati allo schermo milioni di spettatori, si rinnova ancora una volta, senza perdere quella leggerezza e profondità che l’hanno resa un punto fermo nel panorama televisivo italiano.

C’è grande curiosità attorno a questa nuova stagione, non solo per il ritorno di volti amati, ma anche per un cambiamento che promette di dare nuova linfa alle vicende delle protagoniste. Una location inedita, dinamiche rivisitate e l’introduzione di nuovi personaggi sono solo alcuni degli ingredienti che renderanno questo nuovo capitolo irresistibile. Ma cosa dobbiamo aspettarci davvero? E dove ci porteranno le avventure di Suor Azzurra?

Che Dio ci aiuti 8: un ritorno atteso tra sorprese e nuove ambientazioni

La serie TV “Che Dio ci aiuti”, giunta alla sua ottava stagione, si appresta a fare il suo grande ritorno su Rai 1 il giovedì 27 febbraio, a partire dalle 21:25. Questa nuova stagione porta con sé una serie di cambiamenti significativi che promettono di rinnovare la formula di successo senza però stravolgere l’essenza di una serie che, nel corso degli anni, ha saputo conquistare il cuore di milioni di telespettatori. Una delle novità più eclatanti è senza dubbio il cambio di location: lasciando alle spalle Assisi e il Convento degli Angeli, Suor Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, si trasferirà a Roma. Qui, si occuperà dei ragazzi della Casa del Sorriso, sotto la direzione di Lorenzo Riva, un personaggio interpretato dalla new entry Giovanni Scifoni, già noto al pubblico per la sua partecipazione in “Doc, Nelle tue mani”. Questo trasferimento segna un punto di svolta per la protagonista, che si troverà a fronteggiare nuove sfide in un contesto urbano molto diverso da quello a cui era abituata.

La trama di questa nuova stagione si arricchisce ulteriormente grazie al ritorno di alcuni personaggi molto amati dal pubblico, tra cui spicca Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, la cui presenza si rivelerà fondamentale per offrire supporto a Suor Azzurra nelle sue nuove avventure romane. Non meno importante è il ritorno di Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi, che con il suo carisma e la sua saggezza continuerà a essere un punto di riferimento per la comunità. La presenza di queste figure iconiche, insieme all’introduzione di nuovi personaggi come Lorenzo Riva, promette di infondere nuova energia nella serie, mantenendo al contempo quel mix di leggerezza, profondità e umorismo che ha sempre caratterizzato “Che Dio ci aiuti”.

La produzione di “Che Dio ci aiuti 8” ha visto le principali scene girate nella Capitale, con gli interni realizzati negli studi della Lux Vide di Formello, confermando l’impegno di Rai Fiction e Lux Vide nella realizzazione di una serie di alta qualità. La regia di Francesco Vicario e la sceneggiatura, curata da un team composto da Elena Buccaccio, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato ed Anna Bottino, promettono di mantenere alto il livello narrativo che ha sempre contraddistinto la serie. Inoltre, per coloro che non potranno seguire gli episodi in diretta, sarà possibile recuperarli in streaming su RaiPlay, sia in diretta che on demand, garantendo così a tutti i fan la possibilità di restare al passo con le vicende di Suor Azzurra e della sua nuova famiglia romana. Con un totale di dieci puntate, ciascuna divisa in due episodi da 50 minuti, “Che Dio ci aiuti 8” si appresta a essere un appuntamento imperdibile per gli amanti della serie, pronti a lasciarsi coinvolgere da questa nuova avventura ricca di emozioni, risate e colpi di scena.