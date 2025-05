Quanto guadagnano i giudici e i concorrenti di Sognando Ballando con le stelle? Le cifre stellari

Milly Carlucci e il suo “Sognando Ballando con le Stelle” hanno acceso nuovamente i riflettori sul mondo scintillante del ballo in TV, ma quanto guadagnano realmente i protagonisti di questo show?

Il mondo della televisione è da sempre un universo affascinante, fatto di luci, glamour e, naturalmente, grandi numeri. Tra i programmi che più catturano l’attenzione del pubblico italiano c’è senza dubbio “Sognando Ballando con le Stelle”, il talent show di Milly Carlucci che unisce la passione per il ballo a un’atmosfera di spettacolo senza tempo. Ma dietro alle coreografie e alle emozioni che si vivono in pista si nasconde un altro aspetto che spesso incuriosisce i telespettatori: quanto guadagnano realmente i protagonisti di questo show? Non solo i concorrenti, ma anche i giudici, figure chiave che con il loro giudizio plasmano il destino delle coppie in gara.

Questa domanda, semplice ma intrigante, apre le porte a un mondo fatto di contratti, cachet e trattative che raramente vengono svelate in modo trasparente. Tra curiosità e qualche sorpresa, andremo a scoprire le cifre che si celano dietro le quinte di “Sognando Ballando con le Stelle”, un programma che, oltre a far sognare milioni di italiani, muove anche somme di denaro decisamente importanti. Ma prima di svelare i dettagli più succosi, è interessante capire come si struttura il compenso di chi partecipa a questa avventura televisiva e quali sono i fattori che influenzano i guadagni.

Il lato nascosto del successo: i compensi da capogiro di giudici e concorrenti di “Sognando Ballando con le Stelle”

Milly Carlucci, volto storico della televisione italiana, ha fatto il suo grande ritorno sul piccolo schermo con uno spin-off del celebre “Ballando con le Stelle”, programma che da vent’anni incanta il pubblico di Rai 1 nelle serate di sabato. Questa nuova edizione, denominata “Sognando Ballando con le Stelle”, ha suscitato grande curiosità non solo per le performance e le storie dei partecipanti ma anche per un aspetto più “terreno”: i compensi di maestri, concorrenti e giurati. Sebbene la Rai mantenga un certo riserbo sui cachet effettivamente erogati, alcune indiscrezioni hanno iniziato a circolare online, offrendo uno spaccato su quanto possa essere remunerativo partecipare a uno dei talent show più amati d’Italia.

Per quanto riguarda i concorrenti, il mistero sui compensi rimane fitto, tuttavia, è emerso che la Rai avrebbe fissato un limite massimo di 30mila euro per ciascun partecipante per stagione. Questa cifra, piuttosto sostanziosa, sarebbe riservata esclusivamente ai volti più noti e popolari che calcano la pista di “Ballando con le Stelle”. Ad esempio, figure del calibro di Luca Barbareschi e Sonia Bruganelli, partecipanti di edizioni passate, potrebbero essere stati tra i pochi a godere di tale trattamento economico. D’altra parte, i maestri di ballo, veri e propri pilastri dello show che con la loro professionalità e dedizione guidano i concorrenti in questa avventura, sembrano ricevere un compenso che si aggira intorno ai 4mila euro a puntata, a cui si aggiungono i rimborsi spese. Una cifra che, seppur lontana dai massimi teorici stabiliti per i concorrenti, riflette l’importanza del loro ruolo all’interno del programma.

Infine, il guadagno dei giurati di “Ballando con le Stelle” rimane uno degli aspetti più nebulosi. Anche in questo caso, la Rai avrebbe posto un tetto massimo di 30mila euro, ma non è chiaro chi tra i membri della giuria – che include personalità del calibro di Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino – possa effettivamente percepire tale somma. Questa politica di riservatezza sui compensi, se da un lato alimenta il mistero e la curiosità intorno al programma, dall’altro solleva interrogativi sulla valutazione del contributo artistico e professionale dei vari protagonisti dello show. “Sognando Ballando con le Stelle” continua quindi a far parlare di sé, non solo per le emozioni che regala ogni sabato sera ma anche per le discussioni che suscita riguardo le dinamiche economiche che si celano dietro le quinte.