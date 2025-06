Temptation Island 2025, annunciata la seconda coppia: chi sono Simone e Sonia B

La seconda coppia ufficiale di Temptation Island 2025 è stata annunciata: Simone e Sonia B. portano sul piccolo schermo una storia d’amore che oscilla tra il desiderio di rinascita e il rischio della rottura definitiva.

Con l’estate ormai alle porte e l’attesa che si fa ogni giorno più vibrante, Temptation Island torna a far parlare di sé. L’edizione 2025 del celebre programma di Canale 5 si preannuncia come una delle più intense degli ultimi anni: nuove coppie, nuovi dilemmi sentimentali, ma la stessa inesorabile domanda sul tavolo di ogni relazione che si mette alla prova davanti alle telecamere: “Ci amiamo ancora davvero?”

Dopo l’annuncio della prima coppia, ecco che il sipario si apre su due nuovi protagonisti. Il pubblico inizia a conoscerli poco alla volta, tra clip introduttive e prime dichiarazioni rilasciate in tono misurato ma già carico di tensione. Il viaggio nei sentimenti si arricchisce di nuove sfumature, e la curiosità cresce.

“Sei ancora tu la mia isola felice?” – Simone e Sonia B. si mettono alla prova

Il conto alla rovescia è iniziato: Temptation Island 2025 scalda i motori e la produzione rilascia dettagli come briciole di pane nella foresta, in perfetto stile Hansel e Gretel. Un indizio oggi, uno domani, e pian piano il cast prende forma. Dopo l’annuncio della prima coppia, è arrivato il momento della seconda coppia ufficiale: Simone e Sonia B. Anche loro saranno alla corte di Filippo Bisciglia, timoniere del viaggio nei sentimenti di Canale 5, in partenza il 3 luglio. Già dalla loro presentazione si capisce che la loro partecipazione a Temptation Island 2025 non sarà una passeggiata romantica tra cuori e tramonti. Simone e Sonia stanno insieme da sei anni, convivono a Modena da cinque e mezzo, ma il loro rapporto non è più quello di una volta. E lo ammettono entrambi.

A scrivere al programma è stato Simone, 28 anni, personal trainer. È lui a sentire il bisogno di una scossa, e a decidere di mettersi (e mettere la coppia) alla prova sotto l’occhio delle telecamere a favore di tentazioni. «Sono fidanzato con Sonia da 6 anni e conviviamo da 5 anni e mezzo a Modena», ha anticipato. «Ho scritto a Temptation Island per capire se la nostra relazione deve andare avanti. Il nostro rapporto ormai è piatto e col passare degli anni ci siamo sempre più allontanati». Sonia B. è d’accordo. E lo dice con malinconia. «Lui dice che io sono cambiata, ma se l’ho fatto è perché non mi sento più sicura di questo rapporto. Ho visto i suoi atteggiamenti. Io sono innamorata, ma vivo molto nel ricordo di quello che eravamo, di quello che volevamo essere e di quello che purtroppo al giorno d’oggi non siamo». L’amore, tra loro, sembra esserci. Ma forse ce n’è meno che in passato. E a Temptation Island 2025 potrebbe consumarsi del tutto.

Nel video diffuso da Canale 5, c’è a una scena che riassume il disagio di coppia in due di battute. Sonia si lamenta per la mancanza di attenzioni: «Da quanto tempo non mi dici “Sei bella”?» ha chiesto a Simone, che ha risposto di averlo fatto da poco, ma solo a seguito di una domanda di lei. Per Sonia, non vale. L’incomprensione quotidiana e l’attesa di una conferma che non arriva mai nel modo giusto sono il vero problema. La loro presenza a Temptation Island 2025 lascia intendere che Simone e Sonia non sembrano ancora pronti a chiudere la porta, ma nemmeno a spalancarla del tutto. Lei appare frustrata, lui rassegnato. Non c’è aria di scintille, ma al Calandrusa Resort di Guardavalle Marina tutto può cambiare. E non sarebbe dunque una sorpresa vederli litigarle, magari strillando, davanti al falò di confronto. Insomma, per loro Temptation Island può essere la prova del nove il finale di una storia che forse si è già conclusa in silenzio. Pò esse fero, pò esse piuma…