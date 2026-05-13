Stefano De Martino e il “mistero” Liberato: il gossip che accende già Sanremo 2027

Tra indizi social, musica e una sorprendente collaborazione con Liberato, Stefano De Martino alimenta l’hype su Sanremo 2027.

I rumor su Stefano De Martino e un possibile coinvolgimento con Sanremo 2027 continuano a moltiplicarsi. Da mesi il conduttore napoletano sembra disseminare piccoli indizi sui social, alimentando la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori. Ma nelle ultime ore c’è stato un dettaglio che ha davvero spiazzato tutti: la collaborazione con Liberato, artista enigmatico e amatissimo della scena musicale italiana.

Un tassello inatteso che ha subito acceso nuove teorie sul futuro del Festival.

Gli indizi social di Stefano De Martino

Negli ultimi mesi Stefano De Martino ha mostrato sempre più spesso il suo lato musicale attraverso le storie Instagram. Vinili ascoltati a casa, concerti dal vivo e contenuti legati alla scena contemporanea hanno contribuito a costruire un’immagine diversa del conduttore, sempre più vicino al mondo della musica e dello spettacolo live.

Secondo molti osservatori del gossip, non si tratterebbe di semplici passioni personali. C’è infatti chi interpreta queste pubblicazioni come una sorta di risposta indiretta a chi, negli anni, ha messo in dubbio la sua preparazione musicale.

De Martino, invece, starebbe dimostrando di avere gusti molto ricercati e una particolare attenzione verso gli show più innovativi e spettacolari del panorama musicale moderno.

La collaborazione con Liberato fa esplodere le teorie su Sanremo

A sorprendere davvero, però, è stata la recente collaborazione con Liberato. Stefano De Martino ha infatti partecipato all’ultimo progetto dell’artista partenopeo interpretando la voce di uno speaker radiofonico all’interno di “Radio Liberato”, una sorta di intervista immaginaria al cantante misterioso.

Una scelta che ha immediatamente fatto parlare il web. Liberato, pur mantenendo un profilo volutamente enigmatico, negli anni è riuscito a costruire un seguito enorme. I suoi concerti registrano puntualmente il tutto esaurito e i tour europei hanno consolidato un successo ormai internazionale. Gran parte del fascino che lo circonda deriva proprio dalla sua identità segreta, mai rivelata pubblicamente.

Ed è qui che nasce il nuovo gossip: c’è chi immagina già Liberato sul palco di Sanremo 2027, magari come super ospite o addirittura come concorrente in gara.

L’idea di vedere sul palco dell’Ariston un artista che ha sempre evitato i riflettori rappresenterebbe senza dubbio un colpo mediatico clamoroso. Al momento, però, non esistono conferme e tutto resta nel campo delle ipotesi.

L’hype per Sanremo 2027 è già altissimo

Al di là delle indiscrezioni, un dato appare evidente: Stefano De Martino riesce già a catalizzare l’attenzione attorno a un Festival che manca ancora molti mesi.

Ed è proprio questo l’aspetto più interessante. Il fatto che si parli con così tanto anticipo di un possibile “Sanremo targato De Martino” dimostra quanto l’attesa del pubblico sia alta. Tra suggestioni social, collaborazioni inattese e strategie comunicative perfette per i tempi moderni, il conduttore sembra aver già acceso i riflettori sul Festival prima ancora dell’annuncio ufficiale.