Belen Rodriguez parla d’amore: Andrea Iannone spiazza a showgirl così!

Cosa sta accadendo tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone? I due si stanno preparando a festeggiare il primo Natale insieme e la showgirl argentina, ai microfoni del settimanale Chi, ha ammesso che sarà un Natale diverso a causa della separazione. Nella stessa intervista, però, la Rodriguez ha anche parlato di Andrea Iannone a cui ha rivolto belle parole. Le dichiarazioni di Andrea Iannone, invece, hanno un po’ spiazzato i fans della coppia.

BELEN RODRIGUEZ, LE PAROLE DI ANDREA IANNONE SPIAZZANO

«Con me non è partito in pole position, è partito dalla tribuna (ride, ndr), perché per me era un momento così, rifiutavo tutti. Poco alla volta è riuscito a conquistarmi». «È come nei film, nessuno ha fatto per me tutte le cose che ha fatto lui, ogni tanto mi dico: “Ma è vero? Non sbaglia mai”. È sempre sul pezzo», ha dichiarato Belen Rodriguez al settimanale Chi.

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Andrea Iannone, in occasione dell’inaugurazione del suo locale a Vasto, ha parlato così del suo rapporto con Belen Rodriguez: “Se ne leggono tante e non ne parlo volentieri. Posso dire solo che crescendo mi rendo conto che ci sono anche altri motivi per cui vale la pena vivere oltre alla moto. Sui programmi con Belen vedremo, vedremo che ne sarà di noi in futuro“.

“Di diverso c’è che prima la gente mi giudicava per ciò che facevo in pista, adesso c’è chi commenta e qualcuno anche che esprime giudizi su cose private. La cosa più importante è essere sempre te stesso e io di certo sono sempre lo stesso Andrea. Il che non è sempre positivo, nel senso che faccio anche cose sbagliate: ma sono uno vero. Per me conta l’amore e le situazioni esterne non lo influenzano. Per me conta la parola data, l’onestà. la trasparenza: sono il mio abc“, ha concluso.