Angelina Mango, il fratello starebbe proprio con lei: tutto sulla (presunta) cognata della cantante, è nel mondo della musica da anni

Con chi è fidanzato il fratello di Angelina Mango? Il giovane artista starebbe con una vera star della musica italiana.

Quello di Angelina Mango è uno dei nomi più in voga del momento. Grazie alla sua voce inconfondibile, la giovane è diventata una vera e propria star della musica italiana. La figlia del compianto cantante lucano ne ha fatta di strada nel tempo, arrivando ad affermarsi come una delle interpreti più amate in assoluto.

La grande fama per la giovanissima Angelina è arrivata grazie ad Amici, il talent che le ha regalato visibilità su scala nazionale. Qui l’artista originaria della Basilicata si è fatta conoscere non soltanto per la sua incedibile bravura ma anche per il carattere forte e per la determinazione che la caratterizza.

Oggi tutti conoscono Angelina Mango, ma sono in pochi a sapere che anche suo fratello è famoso. La famiglia della cantante è ricchissima di talenti a partire dalla mamma Laura Valente, voce dei Matia Bazar, fino ad arrivare al fratello maggiore di Angelina. Lui si chiama Filippo ed è un artista molto noto, ma ad essere ancora più famosa è la sua (presunta) fidanzata. Di chi si tratta?

Angelina Mango, chi è la (presunta) fidanzata di suo fratello?

Filippo è il primogenito del compianto Mango e della moglie Laura Valente. Il ragazzo è nato nel 1995 e, negli anni, ha deciso di seguire le orme dei genitori dedicandosi a pieno alla sua carriera nella musica. Il giovane è un batterista di successo, e si è esibito spesso insieme alla sorella Angelina come dimostrano le numerose foto che li vedono sul palco. Molto attivo anche sui social, è qui che i fan hanno notato parecchie interazioni con una nota cantante.

Lei è Henna, celebre cantante italiana che nell’ultimo periodo sta spopolando in tutta la penisola. Nome d’arte di Elena Mottarelli, l’artista milanese ha 27 anni ed è nota per brani come Au reovir e tanti altri ancora. I fan di Filippo Mango avrebbero notato parecchie interazioni tra il ragazzo ed Henna, che avrebbe commentato spesso le foto del batterista. Non solo! La bella artista valtellinese sarebbe apparsa anche insieme ad Angelina, la sua giovane collega.

Tutto ciò avrebbe fatto pensare che tra Henna e Filippo Mango ci fosse una storia d’amore in corso. Nessuno dei due giovani artisti ha confermato o smentito la notizia e, per ora, rimane solo una supposizione dei fan. Il batterista lucano, infatti, è da sempre super riservato per tutto ciò che riguarda la sua vita privata, proprio come sua sorella Angelina.