Belen Rodriguez e Andrea Iannone, Capodanno di crisi? Lei in montagna, lui lontano

E’ crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone? A poche ore dalla fine dell’anno, scoppia il gossip intorno alla coppia più chiacchierata del momento. Rumors nati dalla scelta di Belen e Rodriguez di trascorrere le vacanze lontani.

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE, MISTERO SULLA CRISI

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, dopo aver occupato le prime pagine di tutti i giornali con il loro amore, in queste ultime ore del 2016 stanno facendo lo stesso con la presunta crisi. Mentre la showgirl argentina, infatti, ha trascorso il 25 dicembre in montana con i genitori, la sorella Cecilia, il fratello Jeremias e il figlio Santiago con cui sta trascorrendo queste giornate di festa, Andrea Iannone ha preferito festeggiare con la sua famiglia. Ciò che, tuttavia, ha scatenato i rumors su una possibile crisi tra i due è il fatto che, alla vigilia dell’ultimo dell’anno, il pilota della Ducati non abbia ancora raggiunto la sua bella fidanzata.

A lanciare il gossip è il settimanale Diva e Donna che scrivve: “Dopo un’estate esplosiva in cui l’argentina e il pilota sono andati a cento all’ora, adesso si è raffreddata e appare sempre più distante”.

Le parole di Belen che, in una recente intervista ha dichiarato di non essere indifferente alle parole d’amore di Stefano De Martino avranno lasciato il segno sul suo rapporto con Iannone?