Isola dei Famosi 2017 boom: Stefano De Martino e due protagonisti di Uomini e Donne nel cast

L’Isola dei Famosi 2017 prenderà il via il prossimo 30 gennaio. Il reality sarà condotto ancora una volta da Alessia Marcuzzi ma ancora non si conoscono i nomi di tutti i naufraghi che trascorreranno diverse settimane in Honduras. Secondo le ultime indiscrezioni, però, l’Isola dei Famosi 2017 è pronta a calare il triplice colpo.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, STEFANO DE MARTINO, TINA CIPOLLARI E GIORGIO MANETTI NEL CAST?

Gli unici nomi ufficiali dell’Isola dei Famosi 2017 sono quelli di Wanna Marchi e della figlia Stefania Nobile, del duo comico Gigi Sammarchi e Andrea Roncato. Resta top secret, invece, il resto del cast. Secondo quanto riporta il settimanale Novella 2000, tuttavia, in Honduras potrebbero sbarcare sia Tina Cipollari che Giorgio Manetti. Due nomi che assicurerebbero al reality grandi ascolti considerando la popolarità di cui godono la bionda opinionista e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

Gli altri nomi acostati al reality, invece, sono quelli di Nadia Rinaldi, Tina Cipollari, Alberico Lemme, Alberto Tomba, Aldo Montano, Giulia Salemi e Jessica Rizzo.

Stefano De Martino, invece, potrebbe partecipare all’Isola dei Famosi 2017 come opinionista prendendo il posto di Alfonso Signorini e affiancando Vladimir Luxuria.