Ludovica Valli spiazza i fans: la foto del bacio con il fidanzato famoso!

Ludovica Valli spiazza i fans facendosi beccare in teneri atteggiamenti con quello che viene ormai indicato come il suo nuovo fidanzato. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, non si nasconde più e si gode il suo nuovo amore.

LUDOVICA VALLI, IL BACIO CON IL NUOVO FIDANZATO

Dopo aver deciso di chiudere la storia con Fabio Ferrara nonostante fosse ancora innamorata di lui, Ludovica Valli si è prima dedicata a se stessa e poi ha cominciato a guardarsi nuovamente intorno. A conquistarla, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe stato il calciatore del Bologna, Antonio Mirante. Dopo essere stata beccata una prima volta in sua compagnia, stavolta è arrivata la foto che confermerebbe la relazione tra l’ex tronista e il portiere del Bologna.

Una lettrice del sito Isa e Chia h beccato Ludovica Valli e Antonio Mirante mentre si scambiavano un bacio e un abbraccio in pubblico. Tra i due, dunque, sembra esserci un flirt che non può essere più nascosto nonostante la Valli abbia già smentito prima ancora della pubblicazione della foto che potete vedere in basso.

“Ma io della mia vita, ragazzi miei, faccio solo ed esclusivamente ciò che voglio. Mi meraviglio che non sapendo minimamente la verità vi permettete di parlare e giudicare con parole allucinanti. Io fossi in voi un pochino mi vergognerei…”.