Riccardo Gismondi spiazza Camilla Mangiapelo: “Nessun matrimonio imminente”

Nessun matrimonio imminente tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Nonostante i rumors delle ultime ore che parlavano di un matrimonio imminente dei due piccioncini di Uomini e Donne, Riccardo Gismondi ha smentito tutto.

RICCARDO GISMONDI, NESSUN MATRIMONIO CON CAMILLA MANGIAPELO

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più Tv, Riccardo Gismondi aveva parlato così della sua storia d’amore con Camilla Mangiapelo: “Dietro le quinte, a telecamere spente, abbiamo subito parlato di matrimonio, di figli, di avere una casa tutta nostra: “Ci sposiamo” ho detto a Camilla. Io un amore così forte non l’ho mai provato e nemmeno pensavo potesse esistere la possibilità di trovare una ragazza che mi completasse in tutto, che desse un senso alle mie giornate così come ha fatto Camilla durante “Uomini e Donne”. Ora conviviamo in una casa che, a Roma, i genitori di Camilla ci hanno messo a disposizione. Però presto contiamo di trovarne una nostra: il nido d’amore che abbiamo sempre sognato”.

Riccardo Gismondi è poi intervenuto sulla sua pagina Facebook spiegando: “Niente matrimonio tranquilli. Ragazzi, l’intervista è stata travisata. Non si è mai parlato di un matrimonio imminente. Buone feste a tutti!”.

Infine, ha pubblicato un breve video ironico, in cui ha spiegato: “Il punto è che lei non mi vuole sposare…” e Camila Mangiapelo ha replicato: “Perché sei uno stron*o”.