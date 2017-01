Uomini e Donne, Alessandro Calabrese in bilico: la decisione di Sonia Lorenzini

L’avventura di Alessandro Calabrese come corteggiatore di Uomini e Donne potrebbe finire presto. L’ex gieffino non ancora riuscito a conquistare la fiducia della tronista Sonia Lorenzini che non riesce a credere alle buone intenzioni del corteggiatore al punto da non portarlo in esterna. Con Luca Rufini va un po’ meglio ma Tina Cipollari e Gianni Sperti lo accusano di volersi solo mettere in mostra.

UOMINI E DONNE, ALESSANDRO CALABRESE VERSO L’ELIMINAZIONE?

Ecco tutte le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne pubblicate da Wittytv.

“Entrano i tronisti Sonia, Luca e Manuel, seguiti dai rispettivi corteggiatori e corteggiatrici usciti con loro in esterna. Per Sonia ci sono Giovanni, Emanuele, Luca e Alessandro S., Tina non si trattiene dal commentare l’entrata di Luca, ex partecipante al Trono Over, che a suo dire si atteggia da ventenne. Per Manuel abbiamo Carmen, Florencia, Elettra ed Eleonora. Per Luca ci sono Angela, Giulia e Soleil. Maria annuncia che oggi avremo degli ospiti speciali, entrano così in studio le coppie Claudio e Mario, Clarissa e Federico, Riccardo e Camilla, Claudio e Ginevra.

Maria chiede a Ginevra come procede la storia con Claudio e lei felice racconta che hanno passato il Capodanno insieme e hanno fatto un viaggio, di cui non si scorderà facilmente. Torna al centro l’argomento Sonia: Claudio la rimprovera di non averlo salutato il giorno della scelta e lei risponde che è l’ultima cosa che avrebbe voluto fare ed è contenta della sua decisione di andarsene prima, ma secondo Mario lei non vedeva l’ora di salire sul Trono. Gianni vuole ricordare che tra Mario e Sonia non è mai corso buon sangue e Mario ribadisce che la differenza tra loro sta nel fatto che lui non avrebbe mai accettato di diventare tronista se non fosse stato scelto da Claudio. Maria vuole sapere poi da Federico e Clarissa come sta andando la loro convivenza e l’ex tronista dice di aver trovato l’uomo della sua vita e di aver scoperto per la prima volta il vero amore. Anche Camilla e Riccardo sono andati a vivere insieme ed è per entrambi la loro prima convivenza.

Si parte dall’esterna di Sonia ed Emanuele. Per la tronista un invito speciale ad un allenamento di lui di pallanuoto, è visibilmente contenta e dopo aver fatto apprezzamenti sul fisico del suo corteggiatore, vuole sapere da lui un po’ di più della sua vita. Si passa a parlare dei corteggiatori “rivali”: Emanuele critica il comportamento di Alessandro C., che nella scorsa puntata si è vantato di essere l’unico in grado di conquistare la tronista, mentre di Giovanni dice che ha un fare simpatico, ma li vedrebbe insieme solo come amici. Il corteggiatore ammette di essere attratto dalle belle ragazze, ma piccoline e questa volta ha voluto provare qualcosa di diverso. Sonia è un po’ in imbarazzo e lui senza neanche pensarci un minuto la prende in braccio e la lancia in acqua. Tina trova l’esterna deludente, sotto tutti i punti di vista, alludendo anche alla fisicità di Emanuele.

Esterna con Giovanni. Shopping insieme e Sonia ammette di stare bene con lui, perché la fa ridere. Si parla poi di Alessandro C.: Giovanni ci è rimasto male per aver perso 20 minuti a discutere con lui, e ha visto che lei ha tentato più volte di difenderlo. Sonia ha qualcosa da dire al suo corteggiatore: è un po’ stranita dal suo essere troppo fisico nei suoi confronti. Lui risponde che è il suo modo di mostrargli il suo interesse e l’esterna si conclude con un abbraccio. Tornati in studio Alessandro C. chiede a Sonia una seconda possibilità per dimostrarle che tutto quello che lei pensa sul suo conto non è reale. Secondo Emanuele Alessandro è aggressivo con tutti proprio perché ha qualcosa da nascondere, ma Gianni prende le sue parti e Rosy sottolinea che se tutti sono prevenuti è perché ha dato più volte modo di esserlo.

Esterna di Luca. Il corteggiatore, in veste di personal trainer, fa una lezione di palestra alla tronista. Terminato l’allenamento, Luca dice a Sonia che ha una bambina di 6 anni, è rimasto colpito dal suo carattere e dalla sua semplicità. Torna come al solito al centro l’argomento Alessandro C. e il corteggiatore dice di considerarlo un ragazzo arrogante, mentre di Alessandro S. dice che è troppo timido. Sonia spiega che è proprio questo lato del “rivale” a colpirla particolarmente, mentre di lui ancora deve imparare a fidarsi. L’esterna si conclude con una dedica del corteggiatore alla tronista, in cui le chiede di avere fiducia. Secondo Tina se Luca non era credibile prima, ora lo è ancora meno, l’esterna in palestra è a conferma del suo esibizionismo e Gianni è concorde.

Sonia elimina Gennaro e il corteggiatore pretende delle spiegazioni, poi lascia lo studio. Su domanda di Maria, secondo Mario Sonia non dovrebbe eliminare Alessandro C., ma dovrebbe eliminare Luca.

Esterna di Alessandro S. Un abito lungo attende la bella tronista, ed ecco comparire un elegantissimo Alessandro per una cena a lume di candela. Sonia è felice ma molto imbarazzata. Lui subito vuole sapere da lei per quale motivo abbia detto di aver preferito la loro esterna alle altre e lei risponde che ha un carattere diverso dagli altri che la intriga particolarmente. Alessandro racconta che ci sono stati dei problemi durante la sua infanzia che lo hanno portato ad essere chiuso e a volte insicuro, poi le consegna la sua poesia preferita e un romantico balla conclude la loro felice esterna. In studio Sonia dice di apprezzare la sua naturalezza e lo invita a ballare.

Per Sonia entrano due nuovi corteggiatori: Giuliano e Federico. Sonia vuole precisare che il secondo ragazzo lo ha conosciuto ad una serata e Claudio è curioso di sapere se sia la stessa persona di cui lui era venuto a conoscenza.

Esterna di Manuel e Carmen: un giro sul cavallo per sciogliere il ghiaccio, poi seduti per terra lei ribadisce di essere convinta della sua scelta di corteggiare lui e non Luca. I due si abbracciano e si lasciano andare ad un momento di tenerezza. Tornati in studio Maria informa che Luca, dopo la puntata, ha visto Carmen e il tronista spiega che non aveva capito la scelta di lei, perché pensava fossero stati bene in esterna. Vediamo il filmato del chiarimento: Luca le chiede di ripensarci e lei, dopo averlo salutato, conferma alla redazione la sua posizione. Secondo Sonia Luca soffre la competizione con Manuel, per Florencia Carmen non è convinta, a Soleil preoccupa la decisione di Luca di andarla a cercare, ma lui precisa che non gli piacciono le cose a metà.

Vediamo l’esterna di Angela e Luca. La corteggiatrice lo raggiunge in camera con colazione a sorpresa. Si parla di Manuel, che ha detto di Luca che è buono e diplomatico con tutte, poi di Soleil e lei dice che deve ancora capire se è una ragazza costruita. In studio Angela dice di essere stata bene, è stata un’esterna intima, ma Giulia interviene, giudicandola scontata. Manuel chiede cortesemente a Luca, se dalla prossima esterna può astenersi dal pronunciare il suo nome.

Esterna di Giulia e Luca. Dopo le risate sulla pista da pattinaggio sul ghiaccio, i due si siedono a parlare un po’ di loro. Lei racconta della sua carriera da ballerina e delle difficoltà che l’hanno portata a costruirsi una corazza. Lui la considera una ragazza bella e sincera. Si parla di Angela, che secondo la corteggiatrice sta usando Luca per arrivare a Manuel. L’esterna si conclude in un tenero abbraccio. In studio Giulia dice di essere molto contenta dell’esterna, perché è stata spontanea e lui è riuscita a metterla completamente a suo agio.

Esterna di Luca e Soleil. Cupcakes per sciogliere il ghiaccio, poi la corteggiatrice smentisce le critiche delle “rivali” e dice al tronista che con il tempo imparerà a capire che dietro la sua persona non c’è nulla di calcolato. Angela si considera molto diversa da lei e Tina dice che tra le due c’è una differenza abissale. Secondo Angela Soleil è in grado di attirare l’attenzione di Luca solo per attrazione fisica.

Esterna di Elettra e Manuel. La corteggiatrice vuole subito esprimere il suo malcontento circa l’affermazione del tronista nella scorsa puntata, quando ha detto di essere meno attratto da lei esteticamente rispetto alle altre. Si parla di Carmen, che secondo la corteggiatrice è troppo statica, ma presto l’esterna viene interrotta, perché Maria deve informare che la redazione le ha riferito che Manuel ha intenzione di eliminarla. Lui la reputa una ragazza molto intelligente e per questo non vuole prenderla in giro.

Maria chiede a Manuel cosa ne pensi di Eleonora e il tronista dice che l’esterna con lei è stata strana e che tra le sue corteggiatrici è la ragazza che lo attrae meno. Entrano tre corteggiatrici per Manuel: Marika, Mara e Fabiana. Lui le fa accomodare tutte e tre. Gli amici di Manuel conoscono Fabiana, lui però non si fida perché ha visto delle sue foto in intimo su Instagram. Fabiana spiega che sono foto scattate per il suo lavoro, Gianni la critica, ma Tina la difende.

Maria chiede ai tronisti un nome di un corteggiatore o una corteggiatrice con cui vorrebbero uscire in esterna. Sonia esce con Alessandro S., Luca con Giulia, Manuel con Carmen. Tina saluta”.