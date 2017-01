Emma Marrone e Maria De Filippi: “Il rapporto si è incrinato, Maria si è offesa”

“Emma Marrone doveva essere ospite nella prima puntata di C’è posta per te (Canale 5) di Maria De Filippi, ma non si è vista – si legge su Diva e Donna – Le malelingue dicono che tra le due il rapporto si sia incrinato. Maria si sarebbe offesa perché la Marrone quest’anno non avrebbe voluto accettare il ruolo di direttore artistico del serale di Amici. Ma c’è chi invece ridimensiona: Emma potrebbe essere rimasta bloccata dalla neve caduta copiosa in Salento. L’invito è stato replicato. Il gelo si scioglierà?“.

A noi sembra difficile che un rapporto durato anni tra due donne e professioniste che si stimano a vicenda possa davvero incrinarsi per un intoppo, non siete d’accordo?