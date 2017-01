Uomini e Donne, scoppia la bufera: adite le vie legali contro un tronista

E’ scoppiata la bufera a Uomini e Donne. La redazione del programma di Maria De Filippi, per tutelare l’autenticità dei propri contenuti, ha deciso di adire le vie legali contro un ex tronista.

UOMINI E DONNE, LA REDAZIONE CONTRO LUCAS PERACCHI

Negli ultimi giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi, è tornato al centro delle polemiche per un post pubblicato sui social in cui si scagliava contro la produzione di Maria De Filippi. Lucas Peracchi che abbandonò il trono dopo aver ammesso di essersi accordato con Giulia Carnevali per la scelta, rispondendo alle critiche dei followers, ha scritto: “Figura di m****? Ma in che mondo vivi? Quanti anni hai? Credi ancora a Uomini e Donne? Spero meno di 15 ahahahaha Sveglia è televisione ragazzi sveglia, magari potessi raccontare TUTTO TUTTO E TUTTO”.

Di fronte alle parole di Lucas Peracchi, la redazione di Uomini e Donne ha deciso di prendere provvedimenti. La redazione ha replicato con un video in cui viene mostrato il confessionale dell’ex tronista subito dopo la puntata in cui ammetteva di aver fatto il “doppio gioco” con Giulia per andare avanti nella trasmissione. Nel video si precisa che tali immagini non furono mandate in onda “per evitargli ulteriori situazioni di disagio“. Infine il video si chiude con l’annuncio che “Fascino P.G.T. ha scelto di agire per vie legali per diffamazione”.