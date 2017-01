Belen Rodriguez bacia Santiago sui social e scoppia la polemica: fans all’attacco!

Belen Rodriguez torna a far parlare di sè. Stavolta, però, non per i rumors sulla sua vita privata ma per un gesto che ha scatenato un’accesa polemica sui social. Belen Rodriguez, tornata al centro del gossip per i rumors sul rapporto con Stefano De Martino, è finita nel mirino dei fans per un bacio dato al piccolo Santiago.

BELEN RODRIGUEZ NELLA BUFERA: COLPA DI UN BACIO CON SANTIAGO

Belen Rodriguez è perdutamente innamorata di Santiago. La showgirl argentina trascorre la maggior parte del suo tempo libero insieme al figlio a cui dedica tantissime attenzioni. Belen, infatti, per rendere felice Santiago ha deciso di adottare uno dei cuccioli della cagnolina di Michelle Hunziker. A scatenare la bufera, però, è stato un bacio che Belen ha dato a Santiago.

Sui suoi profili social, la showgirl argentina ha pubblicato un video in cui si mostra un po’ troppo affettuosa con il figlio. I fans, infatti, accusano la Rodriguez di aver dato un bacio troppo “hot” al figlio.

“E tu saresti una buona madre? Dovresti vergognarti”, ha commentato un follower mentre un altro ha aggiunto – “Sei scandalosa come questo video”. E ancora: “A me viene da dire solo una parola: schifo”. Alcuni, però, hanno difeso Belen: “Io con mia figlia faccio la stessa cosa, e nessuno mi da della pervertita.. a me sembra un bambino felice e dolcissimo.. e questo sicuramente è merito della mamma e del suo papà. Ha semplicemente leccato via della panna dal faccino del figlio”.