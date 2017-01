«La mia storia d’amore con Luca Argentero»: Cristina Marino svuota il sacco

Figlia di un imprenditore siciliano ma nata a Milano, Cristina Marino è entrata nello showbiz già in tenera età insieme al fratellino («i miei da piccoli ci fecero fare un sacco di pubblicità, da quella della Kinder a Giovanni Rana»). Poi lui ha cambiato strada mentre lei, con quella straordinaria somiglianza a Brigitte Bardot, ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla moda e alla recitazione.

Oggi Cristina è nota però per il suo seguitissimo account su Instagram e per la sua storia d’amore con l’ex gieffino Luca Argentero, che grazie a lei hai dimenticato Myriam Catania.

25 anni lei, 38 lui, ma la differenza d’età non si sente: «Luca è un trentottenne fichissimo – ha confessato Cristina a Vanity Fair – non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità “iperattiva”, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più».

E poi Cristina e Luca hanno un’altra cosa in comune: «Mi sono detta “sì, è lui” la prima volta che ho aperto il frigorifero a casa sua. Sembrava che la spesa l’avessi fatta io: hamburger vegetali, zenzero, lime. È stato fantastico».

Insomma, se son rose….