Isola dei Famosi 2017, Wanna Marchi e Stefania Nobile fatte fuori: il motivo shock

Colpo di scena all’Isola dei Famosi 2017. Wanna Marchi e Stefania Nobile non partiranno più per l’Honduras. Il reality show partirà su canale 5 il prossimo 30 gennaio ma c’è già un clamoroso cambiamento.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, WANNA MARCHI E STEFANIA NOBILE FUORI

Wanna Marchi e Stefania Nobile sono state le prime concorrenti ufficiali. Le due hanno anche rilasciato un’intervista al settimanale Chi confessando di aver pagato per gli errori commessi e di essere pronte e rimettersi in gioco. Dopo aver preparato le valigie, però, le due dovranno disfarle. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sembra che la produzione abbia cambiato idea decidendo di lasciare in Italia Wanna Marchi e Stefania Nobile.

Come scrive il settimanale Novella 2000, dopo un servizio di Striscia la Notizia che ha chiesto al pubblico un commento sulla partecipazione di Wanna Marchi e Stefania Nobile all’Isola dei Famosi, di fronte alle tante critiche ricevute, la produzione avrebbe deciso di rinunciare alla loro presenza in Honduras.

Secondo quanto riporta TvBlog, a prendere il posto di Wanna Marchi e stefania Nobile dovrebbe essere Samantha De Grenet.