Belen e il bacio con la lingua a Santiago: dopo le critiche, la Rodriguez risponde così!

Altro che Stefano De Martino e Andrea Iannone! Il vero amore di Belen Rodriguez è Santiago. Il piccolo è la persona più importante della vita della showgirl argentina che, libera da impegni professionali, si dedica completamente a lui.

BELEN RISPONDE ALLE CRITICHE DOPO IL BACIO CON LA LINGUA A SANTIAGO

Diventato ormai un ometto, Santiago è l’unico che riesce a strappare un sorriso a Belen Rodriguez anche nelle giornate più nere. Abituata ad aggiornare continuamente i suoi profili social, Belen è solita pubblicare anche foto e video dei momenti che trascorre con il suo bambino. Begli scorsi giorni, però, un video ha scatenato accese polemiche. Nel filmato in questione, Belen dava un bacio a Santiago giudicato dai fans troppo hot.

“E tu saresti una buona madre? Ma per favore, ti devi solo vergognare”, “Sei scandalosa come questo video” – avevano scritto alcuni fans mentre altri l’avevano difesa – “Io con mia figlia faccio la stessa cosa, e nessuno mi da della pervertita.. a me sembra un bambino felice e dolcissimo.. e questo sicuramente è merito della mamma e del suo papà. Ha semplicemente leccato via della panna dal faccino del figlio”.

Stanca delle critiche ricevute, Belen ha scelto di rispondere agli haters pubblicando una foto con Santiago accompagnata dalla seguente didascalia: “linguaccia per tutti”.