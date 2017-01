Alfonso Signorini conteso da Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi. Il direttore del settimanale Chi, dopo aver affiancato Ilary Blasi nella prima edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di abbandonare Alessia Marcuzzi e la sua Isola dei Famosi.

ALFONSO SIGNORINI, ECCO PERCHE’ HO SCELTO ILARY BLASI

A spiegare i motivi per i quali ha preferito abbandonare il ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi per restare al Grande Fratello Vip insieme ad Ilary Blasi è lo stesso Alfonso Signorini. «Ormai Ilary Blasi e io siamo una ‘coppia di fatto’. Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip da opinionista e co-conduttore non riesco a staccarmi più da quel ruolo. Tornare in TV con Alessia Marcuzzi e Mara Venier era impossibile, anche se con loro mi sono divertito tantissimo. Non mi piace apparire sempre in video. Le cose vanno dosate con intelligenza», ha spiegato in un’intervista a Bollicine Vip.

Di fronte al forfait di Alfonso Signorini, anche Mara Venier ha preferito scendere dalla barca. Alessia Marcuzzi ha così optato per Vladimir Luxuria e Stefano Bettarini, suoi prossimi compagni d’avventura nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi.