Michelle Hunziker: “Se Dio vorrà arriverà un altro bambino”

Dopo tre femminucce,non ha mai negato di essere in cerca del quarto figlio, magari per poter abbracciare finalmente il suo primo maschietto.

Intervistata da Fanpage, Michelle ha risposto come sempre alla domanda su una futura gravidanza: “Un altro figlio? Vediamo… se il futuro e se Dio vorrà arriverà un altro bambino (o un’altra bambina), vedremo“.

“Non adesso eh? Che se no lanciamo di nuovo un titolo…. io sono incinta da 10 anni!” chiarisce subito Michelle, temendo che, come al solito, le venisse attribuita una gravidanza che in realtà non è in corso (almeno non ancora).

Quando Fanpage le chiede come riesca a coniugare la vita di mamma e di donna in carriera, Michelle è sincera: “Come tutte le donne. Questo ormai fa parte della normalità. Io mi reputo estremamente fortunata perché ho un lavoro che mi piace tanto, che mi realizza e mi dà ancora più carica per giocare con i bambini quando torno a casa – aggiunge la showgirl – Sono felice e realizzata, ed è quello che auguro a tutte le donne: poter vivere la propria maternità ma realizzandosi anche al di fuori della maternità. Essere mamma è un lavoro molto tosto, impegnativo anche emotivamente. I bambini ti mettono alla prova ogni secondo della tua giornata, quindi ci sono momenti in cui ti devi ricaricare“.