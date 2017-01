Uomini e donne: Gemma Galgani compie gli anni in studio, Giorgio il suo regalo?

Si è appena conclusa una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne con Gemma Galgani che ha festeggiato il suo compleanno in studio. Gemma avrà ricevuto come regalo l’amore di Giorgio Manetti? Secondo Tina Cipollari, la dama è ancora innamorata di Giorgio. Gemma continua a negare ma la delusione e la sofferenza che mostra in studio sembrano confermare le parole della bionda opinionista.

UOMINI E DONNE, GEMMA ANCORA INNAMORATA DI GIORGIO?

Ecco tutte le anticipazioni pubblicate dal sito di Uomini e Donne.

“Oggi, giovedì 19 gennaio, si sono registrate le nuove puntate dei Senior

Tina porta una “coroncina” con la scritta “vuoi fare l’amore con me?” (frase detta a Michele durante un ballo), Maria si dissocia divertita dalla sua iniziativa (www.mariadefilippi.it) mentre l’opinionista sottolinea le esatte parole pronunciate da Gemma, poi introduce un carrello pieno di regali per la Dama e, dopo le mummie in due diverse dimensioni, la conduttrice stessa visiona il contenuto delle buste per evitare imprevisti e in genere approva; poi spiega a Tina che questa volta, sorpresa, non ci sarà lo sfogo di Gemma mentre parte un recall della precedente puntata (anticipazioni 10/1/17) che vede protagonista Giorgio e una sua frase sui bei ricordi che non si devono toccare, ed è su questo che parte il video con il commento di Gemma: dopo la puntata si commuove e si sfoga con la redazione, si rammarica di non avere avuto da lui un aiuto per raddrizzare il tiro se avesse sbagliato e la voce è tremante, Tina non risparmia un suo commento e ancora di più lo fa quando (www.mariadefilippi.it) Gemma entra in studio – ci hai messo un anno per fare autocritica dopo averlo offeso in ogni modo? – la battaglia verbale è inevitabile e il parere di Gianni è che, nonostante la continua negazione, Gemma sia ancora innamorata di Giorgio, poi ringrazia una signora del pubblico convinta che Tina sia innamorata di Giorgio e sia gelosa di Gemma, la replica di Tina non si fa attendere mentre Maria vigila…

Parte il filmato sulla frase “fatale” che fa inalberare Tina, impaziente di vedere il labiale: il video propone il confronto fra Michele e Gemma nel quale lui dichiara che durante il ballo lei gli ha fatto la domanda fatidica; Giorgio l’accusa di ipocrisia e una signora la definisce indifendibile, si riaccende la polemica e Maria comunica che ieri sera è uscita con Michele, una loro foto lo dimostra, ma prima che lui entri in studio, Giorgio spiega il senso della sua frase tanto apprezzata da Gemma ( che oggi compie gli anni).

Michele entra, la saluta con un galante baciamano, lei parla di una gradevole serata durante la quale lui era pieno di attenzioni, cosa che l’ha sorpresa molto perché telefonicamente non le piaceva, troppo rigido e austero, lui conferma tutto e ribadisce che Gemma la signora gli piace, anche se con Cristina si dice “più avanti”, l’antagonista sapeva di questo incontro e Michele si è preoccupato di sapere se Gemma (www.mariadefilippi.it) avesse ancora vecchi strascichi sentimentali, secondo Tina però lui non ha interesse per nessuna mentre Cristina ribadisce che lui , fuori studio, è diverso e suggerisce a Gemma di riconquistare Giorgio.

Michele e Gemma pensano di continuare a frequentarsi ma Cristina è meno conciliante, è venuta per trovare un compagno, non per coltivare amicizie e si dice convinta che le azioni di Gemma abbiamo, come unico destinatario, Giorgio; Tina critica il “Cavaliere” che giudica falso ma loro chiudono la discussione ballando insieme.

Giorgio vuole sapere da Anna perché dopo l’ultima registrazione non lo abbia salutato, così lei spiega che certe sue frasi potrebbero illudere ancora Gemma, Gianni considera il suo atteggiamento quello di una donna gelosa e Nino insorge al grido di – Anna è solo mia – mentre i due protagonisti chiariscono le loro posizioni e riassumono gli inizi della loro conoscenza, un anno fa, che non ha dato risultati affettivi ma ha creato la loro confidenza; Nino (è anche il suo compleanno) sottoscrive l’opinione di Anna e la questione trova pareri contrari negli opinionisti.

Tre sedute al centro per Sabrina, Carmen e Sossio, recall sulle ultime vicende (10/1/2017) quindi entrano tutti in studio, lui spiega che ha mandato a entrambe un messaggino in cui spiegava di non volerle vedere per non illudere una delle due, per Tina è una mossa nata dal suo disinteresse totale, mentre Sabrina protesta che proprio la loro differenza non spiega questa incertezza, lui decide quindi di interrompere con Carmen e pensa di essersi mosso con correttezza, Tina la considera invece solo una strategia ma Gianni spezza una lancia in favore della decisione di Sossio di congedare una di loro avendola di fronte, balla con Sabrina ma subito dopo Tina riparte all’attacco.

Simona ha conosciuto (www.mariadefilippi.it) Alessandro perché faceva cenni dal pubblico dello studio volendo conoscerla assolutamente, poi lo ha trovato in studio e hanno cominciato a frequentarsi e, dopo una bella partenza e una mega sorpresa (ha affittato un’intera sala solo per loro due, dopo 1400 chilometri) le cose hanno cominciato a scricchiolare: lui non gradisce che lei riceva sms di Sossio ma lei replica che si vanta di avere tante donne e in studio si sente osservato da Sabrina e questo lo imbarazza, in conclusione Simona non vuole più perdere tempo, i due uomini si scontrano e nella questione entra anche Nino mentre Silvia racconta di avere ricevuto confidenze su di lui da una persona che non è più in studio: Alessandro verrebbe in studio per fare qualche esperienza semplice e per ingelosire la ex moglie, lui respinge con decisione l’accusa ma Simona, nel frattempo andata al posto, riprende la parola per dire che Alessandro le ha proposto di fare una pagina fb insieme e di organizzare serate, Tina annuisce all’indirizzo di Gemma che si ribella e dice di essere onorata di non farne, frase che suscita la vibrante reazione di Giorgio – cosa c’è di disonorevole nel fare serate? Forse il non farle! – chiosa e lei lo fulmina con un “attento che ti si muove il riportino”, Giorgio reagisce e dimostra il contrario con gesto eloquente e l’accusa di “bassezze”

Alfonso azzarda – ma come fai a dire che non fai serate che sei appena uscita da Selfie con i denti nuovi? – e Tina annuncia che proprio l’8 gennaio, come da volantino, ha fatto una serata, mentre Graziella l’accusa di cambiare sempre le carte in tavola e la invita a fare pace con il cervello, l’interessata insorge e accusa Marco di avere sdoganato la battuta, lui rigetta l’accusa e Tinì la considera piena di rancore nei confronti di Giorgio. Un filmato riassume l’arrivo di quattro signore per Marco, lui ha tenuto solo Maria che oggi entra in studio e dice di avere passato una bella giornata, lui aggiunge anche la notte ma senza “obliterare” , poi racconta che è andata a prenderla all’aeroporto con il furgone e ha apprezzato l’eleganza con cui ci è salita – come se fosse una limousine – ci sono stati baci e abbracci fra loro ma confessa di avere (www.mariadefilippi.it) paura di innamorarsi perché le donne ti sconvolgono le ferie, la vita e poi ti giri e non le trovi più, purtroppo lei abita lontana, a Bisceglie, e lui sente il desiderio di una fidanzata vicina …di lei avrebbe potuto innamorarsi!

Giorgio è uscito a cena con Elisabetta e, alla fine della cena, i due si sono abbracciati e baciati a stampo, tornati in studio Alfonso, che la sentiva, è deluso da quanto visto, mentre Giorgio le propone di partire insieme domani ma lei purtroppo rientra in serata per poi aggiungere che non ha intenzione di continuare la sua conoscenza: lo ha sempre trovato frettoloso nel corso delle telefonate mentre lei ha bisogno di maggior vicinanza, Giorgio fa buon viso alla sua decisione e lei balla con Alfonso.

Gemma si dice rattristata (www.mariadefilippi.it) dai tanti attacchi di tutto lo studio e si riapre la questione con Giorgio, Gianni e Tina.

Annamaria si sente con Emilio ma mentre lui si dice contento, lei cerca una persona affettuosa e invece nemmeno durante il loro ballo ha avuto una parola dolce così vuole interrompere la conoscenza, Maria propone un ultimo ballo ma non ci sono nuovi sviluppi, Annamaria sottolinea anche la distanza geografica e Tina lancia un appello per lei. Si presenta Giuseppe, nato in Piemonte e vissuto per anni in Sicilia, 40 anni di matrimonio e una moglie meravigliosa, ora cerca una compagna per il resto della vita e si dice incuriosito dalla Signora Gemma che , secondo lui, deve avere una ricchezza dentro di sé, ballano”.