Francesca Rocco e Giovanni Masiero formano una delle coppie più belle tra quelle nate nella casa del Grande Fratello. Dopo aver coronato il loro sogno d’amore con le nozze, Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono pronti per diventare genitori per la prima volta.

FRANCESCA ROCCO E GIOVANNI MASIERO GENITORI DI UNA BAMBINA

Francesca Rocco e Giovanni Masiero, bellissimi e in splendida forma sono stati stati ospiti della puntata odierna di Verissimo. Nonostante sia al sesto mese di gravidanza, Francesca Rocco è in una forma splendida. Radiosa, elegante e felicissima, l’ex gieffina non nasconde la sua felicità per il momento magico che sta vivendo insieme al marito.

Insieme, dopo aver ripercorso le tappe che li hanno portati al matrimonio, Francesca Rocco e Giovanni Masiero hanno svelato il sesso del bambino. I due ex gieffini diventeranno genitori di una bambina. La data prevista per il parto è il prossimo 30 maggio. I due futuri genitori hanno già scelto il nome e si stanno preparando imparando le canzoni che piacciono di più ai bambini.

“Sarebbe stato giusto chiamarla Alessia ma si chiamerà Ginevra. E’ un nome elegante e raro” dichiara Giovanni mentre Francesca ha ammesso di aver sempre sognato di poter diventare mamma di una bambina che si sarebbe chiamata Ginevra.