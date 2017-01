Will & Grace tornano in tv con una nuova stagione di 10 episodi – TRAILER

Dopo il clamoroso ritorno delle Gilmore Girls, un’altra nota serie tv sta per ricomparire dopo anni sui nostri piccoli schermi: Will & Grace!

I protagonisti sempre loro: il dolce e affascinante Will (Eric McCormack), la rossa Grace (Debra Messing), il mitico Jack (Sean Hayes) e la poco sobria Karen (Megan Mullally).

“Dave e io siamo assolutamente entusiasti di avere l’opportunità di scrivere quello che Will, Grace, Jack e Karen stanno pensando nel 2017” ha dichiarato l’ideatore Max Mutchnick, che insieme a David Kohan tornerà in qualità di showrunner e produttoro esecutivo della mitica sit-com ambientata nell’Upper West Side di Manhattan.

Per rinfrescarvi la memoria, ecco la trama dell’ultima puntata andata in onda:

Grace ha un terribile incubo su come potrebbe essere la sua vita nei prossimi 15 anni se lei dovesse ancora rimanere insieme a Will: suo figlio sarà un ribelle, Karen si sposerà con Rosario, Jack convolerà a nozze insieme a Kevin Bacon e lei avrà un riprovevole comportamento con Will. Ma anche il presente riserva una serie di sorprese. Leo fa improvvisamente ritorno da Roma, intenzionato a riconciliarsi con Grace. L’uomo ignora il fatto che la donna sta aspettando un bambino da lui. Leo vuole sposare Grace per la seconda volta ed allevare insieme il loro bambino. Due anni dopo, Will e Vince sono andati a vivere insieme ed hanno adottato un bambino di nome Ben. Da quando Grace è tornata insieme a Leo, Will si è ripromesso di non rivolgerle più la parola. Vince prova a convincere Truman a chiamare Grace, così come Leo cerca di fare la stessa cosa con Adler. Karen e Jack organizzano un piano per far tornare insieme Will e Grace e questa volta riescono nel loro intento. Dal canto suo, Karen deve affrontare le conseguenze del suo divorzio da Stan e l’accordo che ha stabilito con lui. Per la prima volta, in un ristorante, la sua carta di credito viene rifiutata.

Will, Grace, Jack e Karen si incontrano per una riunione. Ma la vita non è più quella di un tempo ed ognuno oggi ha delle nuove responsabilità. Ma il destino è ancora in agguato.

Beverley Leslie offre a Jack tutti i suoi soldi se il ragazzo accetterà di essere il suo fidanzato. Con Karen senza più un soldo, Jack inizia ad uscire con Beverley. Quest’ultimo muore in un incidente alquanto bizzarro e Jack eredita una vera e propria fortuna. E decide di prendersi cura di Karen.

Anni dopo, Will e Grace si incontrano di nuovo. I loro rispettivi figli, Ben e Lyla, vivono sullo stesso piano del dormitorio universitario. Jack e Karen sono invecchiati insieme e a turno si prendono cura di Rosario. Discutono delle loro rispettive relazioni e chiudono la serata cantando “Unforgettable” di Nat King Cole.

Lyla e Ben si sposano e Will e Grace non potrebbero essere più felici. I due amici celebrano l’avvenimento insieme a Jack e Karen nel loro bar preferito. Will fa un discorso sull’importanza dell’amicizia e del sostegno reciproco (fonte).