Lutto per Elisabetta Canalis: suo padre morto mentre si trovava con lei in California

Era andato a trovare la sua Elisabetta e la nipotina Skyler in California, ma il dottor Cesare Canalis non è mai tornato nella sua Sardegna.

Forse consapevole che quella, per lui, sarebbe stata l’ultima occasione per vedere sua figlia e sua nipote (aveva scoperto da poco di soffrire di una grave malattia), il 78enne aveva intrapreso il viaggio che gli avrebbe permesso di abbracciarle ancora una volta.

Originario di Tresnuraghes, piccolo paese in provincia di Oristano, il dottor Canalis, ex primario dell’Istituto di radiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari, era molto noto e stimato nel suo ambiente, tanto che l’annuncio del suo decesso è stato dato su Facebook dall’amico Attilio Mastino, ex rettore dell’Universita di Sassari.

Anche Elisabetta ha voluto salutare il papà via Instagram pubblicando una foto del dottor Cesare nella città natale della showgirl, Alghero: “Non so se tutto questo sarà lo stesso senza di te , noi ci proveremo babbino mio. Ti voglio tanto tanto bene” ha scritto affranta l’ex velina.

