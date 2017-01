Una vita, anticipazioni dal 23 al 27 gennaio: Mauro e Teresa sempre più vicini, tutta la verità sul passato di Cayetana?

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazion

UNA VITA 23 GENNAIO

Lourdes sorprende Fabiana a frugare nei suoi cassetti e la minaccia di licenziarla se non le rivelerà ciò che stava cercando. Ramon, però, prende le difese della cameriera ma le chiede di ammettere il vero motivo della sua curiosità. Cayetana chiede a Celia di estorcere a Felipe tutte le informazioni su Mauro. Le signore di Acacias si preparano alla visita della Regina mentre Lourdes si impegna a far capire a Maria Luisa che Victor non è un uomo adatto a lei.

UNA VITA 24 GENNAIO

Ramon affronta Trini dopo che Fabiana le ha rivelato che è stata lei a chiederle di frugare nei cassetti di Lourdes. Trini non si sbilancia ma le dice che la moglie nasconde qualcosa. Maria Luisa lascia definitivamente Victor.

UNA VITA 25 GENNAIO

Rosina finge di ricevere una lettera dalle zie per andare in ospedale e farsi operare. Mauro si reca ad Acacias 38 durante la processione del Giovedì Santo e convoca Cayetana in commissariato. La donna temporeggia mentre Fabiana ha la sensazione di aver già visto Teresa.

UNA VITA 26 GENNAIO

Suor Brigida cerca d’impedire a Mauro di vedere Teresa ma l’ispettore non demorde e riesce a conquistare la fiducia della maestra che gli parla della sua difficile infanzia. Leoner affronta il suo editore e lo convince a leggere il suo romanzo.

UNA VITA 27 GENNAIO

Perso l’aiuto di Fabiana, Victor e Trini cercano di avere informazioni su Lourdes dagli operai. Pablo capisce che Martin è una brava persona e prega Leandro di assumerlo . Durante il tè a casa sua, Cayetana chiede aiuto alla rEgina per liberarsi di Mauro.