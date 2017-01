Elisabetta Canalis: il regalo speciale per mamma Bruna dopo la morte del padre

Cesare Canalis era andato a trovare Elisabetta e la piccola Skyler a Los Angeles quando la morte ha deciso di strapparlo ai suoi affetti. Un duro colpo per l’ex velina, che in questi giorni si consola tra le braccia di mamma Bruna, accorsa anch’essa a L.A. per starle vicino.

«Non so se tutto questo sarà lo stesso senza di te, noi ci proveremo babbino mio. Ti voglio tanto tanto bene» aveva scritto a poche ore dalla morte del padre Elisabetta, pubblicando una foto della loro Sardegna. No, tutto quello e molto altro cambierà da oggi in poi. Anche il compleanno di mamma Bruna è stato decisamente dolce-amaro, anche se Elisabetta ha voluto festeggiarlo ugualmente portando la sua mamma al mare e passando con lei l’intera giornata.

Mamma e figlia, abbracciate e riscaldate dal sole di Los Angeles, hanno posato per un selfie di speranza: «Questa giornata di sole è per te» ha scritto la showgirl.