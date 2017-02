Isola dei Famosi, il naufrago rischia espulsione e carcere: “Mi ha picchiato”

Partecipare all’Isola dei Famosi non solo è dura per via degli stenti e delle prove a cui si viene sottoposti, ma anche perché, lontani da casa, non ci si rende conto di eventuali scoop o polemiche sul proprio conto che stanno nascendo in patria.

Lo scoprirà presto Andrea Marcaccini, la cui ex fidanzata, la top model 21enne Daniela De Jesus, ha rivelato tramite il settimanale Chi di averlo denunciato per violenza privata, stalking e lesioni.

I fatti risalgono a giugno: “La nostra storia è finita la scorsa estate quando mi ha picchiata” ha rivelato Daniela. A quanto si legge nella denuncia sporta dalla giovane, una sera, in seguito al litigio, Andrea “le blocca le braccia e inauditamente e con estrema ferocia comincia a colpirla con pugni e schiaffi al volto“. Daniela è riuscita a chiudersi a chiave in una stanza finché Andrea non si è calmato, ed è stato lo stesso Marcaccini ad accompagnarla al pronto soccorso il mattino seguente.

“Non so se Andrea sia pericoloso per gli altri concorrenti dell’Isola ma non pensavo nemmeno fosse pericoloso per me” ha concluso la giovane.

A questo punto la domanda sorge spontanea: la partecipazione di Andrea all’Isola dei Famosi è a rischio? È anche vero che, nonostante Daniela abbia regolarmente denunciato i fatti lo scorso luglio, per il momento la Procura non ha preso provvedimenti nel confronti di Maraccini, quindi dal punto di vista legale è tutto alla luce del sole. Chissà se la produzione deciderà di mettere al corrente Andrea delle rivelazioni di Daniela, e se gli darà modo di raccontare la sua versione o, ancora meglio, di scusarsi pubblicamente per l’accaduto….