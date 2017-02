Isola dei Famosi: Andrea Marcaccini espulso, la reazione del naufrago (VIDEO)

Durante il suo provino, il modello Andrea Marcaccini aveva assicurato alla produzione dell’Isola dei Famosi 2017 di non essere implicato in alcun procedimento penale, condizione assolutamente necessaria per poter partecipare come concorrente al reality di canale 5.

Peccato che, come rivelato dall’ex fidanzata del naufrago la scorsa settimana, Andrea sia stato denunciato questa estate per «stalking, violenza privata, lesioni e sequestro di persona».

Interpellato durante la diretta di ieri sera, il modello si è difeso sostenendo che le accuse per stalking e sequestro sono già state archiviate dal giudice a gennaio, e ha aggiunto «Curioso che questa ragazza abbia aspettato fino adesso per un po’ di visibilità in più».

Andrea ha ammesso di non aver detto niente a Magnolia perché si vergognava, ma Alessia Marcuzzi è stata irremovibile: «Sono davvero dispiaciuta ma, come già accaduto in passato, chi viola il contratto è automaticamente fuori dall’Isola dei Famosi».

Dopo una sola settimana di permanenza sull’Isola dei Famosi 2017, dunque, Marcaccini è stato ufficialmente espulso.

