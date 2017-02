Lo sta facendo veramente, ed è tutto legale: l’uomo sulla sedia lo ha anche pagato!

L’uomo alle sue spalle che sta dando fuoco alla sua testa si chiama Shafqat Rajput, e l’uomo seduto davanti a lui non ha avuto alcun dubbio a mettersi nelle sue mani.

Già perché Shafqat Rajput è un vero professionista, e…. come taglia i capelli lui non li taglia nessuno!

Sì esatto, stiamo parlando di un parrucchiere. Un barbiere, per l’esattezza. Shafqat Rajput usa una tecnica particolare per i tagli: prima sparge una speciale polvere sui capelli dei clienti alla quale aggiunge un liquido infiammabile, poi dà fuoco alla chioma, e infine la taglia.

Secondo Rajput, in questo modo i capelli assumono un aspetto più lucido e stirato, e sono anche più facili da tagliare. La sua curiosa tecnica è rimasta ignora ai più per diverso tempo, finché un cliente non ha deciso di riprendere un taglio e mettere il video su internet. Da quel giorno Rajput è diventato famoso, nel bene e nel male dato che in molti si sono scagliati contro il suo metodo ritenendolo pericoloso ma anche dannoso per la salute dei capelli.

E voi lo provereste?