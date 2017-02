Marco Borriello torna a parlare di Belen: “Con lei diventa tutto un teatrino”

Marco Borriello torna a parlare di Belen Rodriguez, felicemente fidanzato con Andrea Iannone. Il calciatore, ex fidanzato della showgirl argentina, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato nuovamente di Belen a cui è stato accostato la scorsa estate.

MARCO BORRIELLO, LE DICHIARAZIONI SU BELEN

Dopo l’ultimo avvicinamento ad Ibiza, tra Marco Borriello e Belen Rodriguez non c’è stato più alcun tipo di contatto. “Che noia, cosa altro dobbiamo dire di Belén? Io non ho bisogno di gossip, anzi il gossip mi ha solo danneggiato. Ibiza è così, ci si vede con gli amici, e non posso neanche dire che io e Belén lo siamo: con lei è dura esserlo, ogni cosa diventa un teatrino. E comunque da sposata o fidanzata com’è adesso, zero rapporti: mai neanche un sms. Se capita di incontrarsi si ride e si scherza: ci legano bei ricordi ma sono lontani, ormai non mi suscita più nessuna emozione”.

“Al rito del matrimonio sì, sono allergico: non credo e non sto con una donna per contratto, piuttosto faccio un festone come Ronaldo. Ma se l’ultima fidanzata è stata Camila Morais e sono single da cinque anni è per scelta. Perché la mia vita da calciatore è noiosa e odio l’idea di poter annoiare una donna e perché sono predisposto solo a godermi gli ultimi anni di carriera. Se domani dovesse arrivare il grande amore, rinuncerei: per amore del calcio, non di me stesso. Ho amato e so che amerò di nuovo ma ora non riesco a vedermi padre, anche se mi piacerà avere uno o due Borriellini in giro per casa. O magari una Borriellina, perché le figlie fanno più coccole”, aggiunge il calciatore.

Borriello, infine, conclude così: “La mia prima volta? Nei bagni della scuola a Milano, con la sorella di una compagna di classe: in realtà fu una mezza volta, record di velocità. Il vero esordio a Treviso – c’erano le navi scuola – ma anche se si pensa il contrario non mi sono mai sprecato. Ho avuto donne bellissime, famose e non famose: potrei permettermene molte di più, però non mi piace fare ginnastica e basta, senza connessione mentale. Conta anche l’odore di una donna, come si muove, come pensa: non faccio sesso se non sento l’energia che dico io”.